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被薛景求踢出醫界 朴恩斌崩潰下跪：為什麼大家都要搞我！

朴恩斌在《狂醫魔徒》中於雨中下跪，相當狼狽。（Disney+提供）朴恩斌在《狂醫魔徒》中於雨中下跪，相當狼狽。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕Disney+驚悚犯罪韓劇《狂醫魔徒》今天（19日）正式上線，由《非常律師禹英禑》朴恩斌飾演天才外科醫生鄭世玉，百想影帝薛景求則飾演同樣技藝高超的前指導教授崔德熙。朴恩斌坦言「世玉」是她演過最沒有道德、最衝動的角色，並強調她遇到任何事情「絕對不會忍耐」。在預告中世玉各種癲狂的表情，早已讓網友敲碗期待朴恩斌的全新表現。

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朴恩斌在《狂醫魔徒》向恩師薛景求下跪。（Disney+提供）朴恩斌在《狂醫魔徒》向恩師薛景求下跪。（Disney+提供）

朴恩斌飾演的世玉並非傳統懸壺濟世的醫生，而更像是超級自戀的瘋狂天才，甚至畢生夢想就是在進行自己最愛的腦部手術時死去，瘋到讓朴恩斌都表示難以置信，「竟然也會有這樣的人存在」。

朴恩斌在《狂醫魔徒》身穿手術袍，滿身是血。（Disney+提供）朴恩斌在《狂醫魔徒》身穿手術袍，滿身是血。（Disney+提供）

前兩集就有超血腥殺人畫面，朴恩斌劇中發狂似的崩潰大吼，「為什麼大家都要搞我！」精湛演技讓人瞬間起雞皮疙瘩，世玉遇上人生不如意的處世之道，就是直接「解決有問題的人」，面對前來敲詐的黑心護士以及不斷騷擾她的家暴噁男，二話不說直接運用醫學知識洩憤。

薛景求在《狂醫魔徒》中飾演朴恩斌的恩師，師徒卻針鋒相對。（Disney+提供）薛景求在《狂醫魔徒》中飾演朴恩斌的恩師，師徒卻針鋒相對。（Disney+提供）

然而，世玉最討厭的莫過於自己的前教授崔德熙，曾經是自己最敬愛的老師，卻將她踢出醫院甚至吊銷執照，使她淪落成為黑市醫生。主演薛景求解釋兩個角色就像「同一枚硬幣的兩面」彼此間愛恨交織，卻又掌握著對方的命運。

薛景求在《狂醫魔徒》中冷酷無情。（Disney+提供）薛景求在《狂醫魔徒》中冷酷無情。（Disney+提供）

世玉起初如同教授德熙的小迷妹，直言「您是最強的」、「請不要有所保留，全都傳授給我吧」真情告白，而德熙也在對方身上看見年輕時執著的自己，然而對比世玉「拒絕內耗、隨時發瘋」的爆發性格，德熙卻非常神秘內斂、難以捉摸，兩人既相似又相反的個性，將隨著劇情展開而有意想不到的發展。

為了拍攝《狂醫魔徒》，製作團隊幾乎跑遍全韓國取景，在醫療場景也力求真實，不但使用價值500萬韓元醫療級顯微鏡、雙極鑷子等最先進設備，團隊在拍攝前也接受諮詢醫生的特訓，醫生除了監督每個手術場景，甚至會從早到晚待在片場仔細審查每一個細節。朴恩斌表示拍攝一個手術場景需要6至10個小時，很慶幸自己飾演醫生，至少可以坐著開刀；然而在朴恩斌的手術橋段中並沒有使用替身，「我必須親自進行這些手術動作」，足見製作團隊與主演群對《狂醫魔徒》下的功夫。《狂醫魔徒》每週三於Disney+更新兩集。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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