晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

車勝元謝YG娛樂「10年陪伴」 網哭喊：結束演員部太可惜

車勝元曾為YG娛樂的代表人物之一。（翻攝自IG/韓網）車勝元曾為YG娛樂的代表人物之一。（翻攝自IG/韓網）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名經紀公司「YG娛樂」今年正式宣布結束演員部相關業務，決定日後都將專心經營音樂相關事業，突如其來的震撼彈，讓許多家族粉相當惋惜。YG娛樂擁有多名代表性演員，車勝元、劉仁娜、李聖經、南柱赫等明星都曾為YG演員部效力，消息傳出後，韓網哭聲一片，表示演員部就這樣結束太可惜了，真心喜歡YG培養出來的演員。

相關新聞：韓國娛樂大地震！ YG「結束演員經紀」 車勝元等24人全遭殃

然而，男星車勝元也曾為YG娛樂的代表人物之一，今（19）日，他特地送上應援咖啡車，感謝公司「10年來的陪伴」，此暖舉不只逼哭粉絲，還贏得大票網友的讚賞，稱：「車勝元不愧是演員界的典範，為人低調、又有風度」、「結束演員部太可惜，車勝元也已經待了10年呢」、「即便公司偶爾有缺失，他還是帥氣用感謝來道別了」。

此外，車勝元過去的暖心事蹟也被網友挖出，不只是在綜藝節目上照顧後輩南柱赫，也經常向一起共事的工作人員表達感謝之意。雖外界對於YG娛樂最後的決定感到遺憾，但普遍網友都還是祝福公司新的旅程一切順利，期待YG娛樂越來越好！

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中