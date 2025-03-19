車勝元謝YG娛樂「10年陪伴」 網哭喊：結束演員部太可惜

車勝元曾為YG娛樂的代表人物之一。（翻攝自IG/韓網）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓知名經紀公司「YG娛樂」今年正式宣布結束演員部相關業務，決定日後都將專心經營音樂相關事業，突如其來的震撼彈，讓許多家族粉相當惋惜。YG娛樂擁有多名代表性演員，車勝元、劉仁娜、李聖經、南柱赫等明星都曾為YG演員部效力，消息傳出後，韓網哭聲一片，表示演員部就這樣結束太可惜了，真心喜歡YG培養出來的演員。

相關新聞：韓國娛樂大地震！ YG「結束演員經紀」 車勝元等24人全遭殃

請繼續往下閱讀...

然而，男星車勝元也曾為YG娛樂的代表人物之一，今（19）日，他特地送上應援咖啡車，感謝公司「10年來的陪伴」，此暖舉不只逼哭粉絲，還贏得大票網友的讚賞，稱：「車勝元不愧是演員界的典範，為人低調、又有風度」、「結束演員部太可惜，車勝元也已經待了10年呢」、「即便公司偶爾有缺失，他還是帥氣用感謝來道別了」。

此外，車勝元過去的暖心事蹟也被網友挖出，不只是在綜藝節目上照顧後輩南柱赫，也經常向一起共事的工作人員表達感謝之意。雖外界對於YG娛樂最後的決定感到遺憾，但普遍網友都還是祝福公司新的旅程一切順利，期待YG娛樂越來越好！

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法