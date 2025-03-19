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美傳奇樂團The Youngbloods主唱辭世！享壽83歲

美國搖滾樂團The Youngbloods主唱傑西科林楊於16日驚傳辭世，享壽83歲。（翻攝自IG）美國搖滾樂團The Youngbloods主唱傑西科林楊於16日驚傳辭世，享壽83歲。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國傳奇搖滾樂團The Youngbloods的主唱傑西科林楊（Jesse Colin Young）對美國音樂文化有深刻影響，16日驚傳辭世，享壽83歲，死因未被曝光。

美國傳奇樂團The Youngbloods。（翻攝自網路）美國傳奇樂團The Youngbloods。（翻攝自網路）

傑西科林楊於2012年罹患萊姆病被迫暫停工作，休養期間仍會與粉絲分享日常。（翻攝自IG）傑西科林楊於2012年罹患萊姆病被迫暫停工作，休養期間仍會與粉絲分享日常。（翻攝自IG）

傑西科林楊於1969年、樂團The Youngbloods時期發行了搖滾歌曲《Get Together》一炮而紅。1972年樂團解散後陸續又以個人歌曲《Light Shine》、《Songbird》、《On the road》廣為人知。到了2012年傑西科林楊因罹患萊姆病被迫暫停工作，休養期間仍會以社群與粉絲分享日常，直到4年後重返舞台，2019年發行人生中最後一張專輯。

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