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娛樂 歐美

好萊塢導演驚天詐欺！捲走Netflix 3.6億 換豪車、古董、奢華生活

好萊塢導演林施因涉嫌詐騙Netflix 1100萬美元（約新台幣3.6億）遭到逮捕，他被控將原應用於完成科幻影集《白馬》的資金轉為個人用途。（美聯社）好萊塢導演林施因涉嫌詐騙Netflix 1100萬美元（約新台幣3.6億）遭到逮捕，他被控將原應用於完成科幻影集《白馬》的資金轉為個人用途。（美聯社）

〔即時新聞／綜合報導〕好萊塢導演林施（Carl Erik Rinsch）因涉嫌詐騙Netflix 1100萬美元（約新台幣3.6億）遭到逮捕，他被控將原應用於完成科幻影集《白馬》（White Horse）的資金轉為個人用途，大肆揮霍於奢侈品和投資，甚至用這筆錢起訴Netflix索取更多資金。

綜合外媒報導，現年47歲的林施近日在好萊塢落網，他面臨電匯詐欺、洗錢等多項指控。如果所有罪名成立並刑期累加，他最高恐面臨90年監禁。

紐約南區代理聯邦檢察官波多爾斯基（Matthew Podolsky）在聲明中指出，林施策劃了一起竊取數百萬美元的詐欺計畫。他對Netflix謊稱需要額外資金完成影集製作，實則將錢用於私人開銷與投資。

根據檢方調查，Netflix最初支付約4400萬美元購買《白馬》的版權，但林施在2020年聲稱製作資金不足，再向Netflix索得1100萬美元。然而，這筆錢並未投入影集製作，而是被轉入他的個人證券帳戶。在短短幾個月內，他投資失利，帳戶資金腰斬，於是轉而將剩餘金額投入加密貨幣市場，最終獲利翻倍。

檢方進一步揭露，林施挪用了約1000萬美元揮霍於奢侈品，包括支付180萬美元的信用卡帳單、花費370萬美元購買高檔家具與古董、砸下240萬美元購入五輛勞斯萊斯與一輛法拉利，還有65.2萬美元用於購買手錶、服飾及豪華床墊。他甚至動用資金支付離婚律師費用。此外，他還花費100萬美元聘請律師，反過來起訴Netflix，要求額外資金。

諷刺的是，去年一名仲裁員裁定林施不但無權獲得更多資金，反而還欠Netflix近900萬美元。對此，Netflix拒絕發表評論。

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