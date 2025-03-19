嗆徐巧芯尖酸刻薄 胡采蘋：爛立委永遠趕出國會

徐巧芯被面臨罷免危機。（資料照）

〔記者林南谷／台北報導〕隨著藍營立院黨團總召傅崐萁等人不斷為自家陣營添柴火，過去被視為深藍票倉的台北市第三選區局勢大逆轉！《TVBS》18日公布最新民調顯示，徐巧芯罷免案中，若第二階段連署通過，有高達61%民眾會投票，且其中57%表示會投同意罷免。

財經網美胡采蘋隨即在臉書激動喊「快哭了」，她引述該台民調發出怒吼：「一定要把這個主導凍刪國防預算、當眾羞辱國艦海鯤號、尖酸刻薄嘴臉羞辱國軍的爛立委永遠趕出國會！」

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胡采蘋高分貝激動表示：「台北市信義南松山值得更好的人，大家一起去填二階罷免連署書，內除國賊、外抗中國共產黨，信義區四大眷村聯勤子弟站出來，把徐巧芯趕出立法院！信義區加油！」

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根據現行公職人員選舉罷免法，一階連署提議通過後，二階連署需達選舉區的選舉人總數10%才能過關。第三階段投票，若同意票數多於不同意票數，且同意票數達選舉區的選舉人總數25%以上，罷免案通過。

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根據TVBS民調中心18日發布的民調，針對徐巧芯罷免案，目前有85%的松山、信義區民眾知道有人發起罷免立委徐巧芯的連署，當中有34%民眾表示會參與連署，高於二階連署過關門檻。若順利成案，則有61%（42%一定會，19%可能會）的民眾會去投票，另外有3%民眾不一定。在有投票意願的民眾中（包括3%不一定，即64%），有57%表示會投同意罷免。

該民調進一步指出，有投票意願的民眾中，同意罷免徐巧芯的比例都在五成以上，其中20至29歲及40至49歲這2個年齡區段，有高達七成以上同意罷免。而去年大選投給徐巧芯的民眾，不同意罷免的有78%，同意罷免的有22%。

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