金秀賢不肯道歉擔心破產 傳恐賠迪士尼45億

金秀賢（左）與金賽綸（右）風波越演越烈。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星金秀賢交往已故韓星金賽綸事件延燒，他所屬公司昨發布長達12頁聲明，提出6大要點反擊，對於金賽綸上傳親密照，恐將影響金秀賢《淚之女王》收視，揚言索賠求償，並澄清過往從未以任何理由向金賽綸提出求償，同時公開第二封存證信函以示清白。

金賽綸生前因酒駕事故造成影視作品損害，金秀賢公司稱與她共同承擔賠償責任，用盡各種努力，將賠償金縮減至7億，並強調「第二封存證信函僅為單純的法律程序通知，並未向她施壓、要求立即償還。」

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網路近來瘋傳金秀賢至今仍不願道歉並神隱主因，其一就是面臨迪士尼可能提告求償，知情者爆料稱：「他恐面臨45億台幣鉅額違約賠償。」由於迪士尼投資新劇《山寨人生》目前第一季已拍完，第二季也將結尾，預計下個月上映，而金秀賢目前負評與日俱增，有粉絲忍不住酸：「這和廣告違約金相比，根本是小巫見大巫。」

更驚人的是，「金秀賢可能破產」聳動標題昨一度衝上網路熱搜，不少粉絲都認為他破產可能性已大大增加。

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