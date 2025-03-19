晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

蔡依林出手了！復刻18年前《特務J》英姿 重返拍攝地「細心藏伏筆」

〔記者邱奕欽／台北報導〕天后「Jolin」蔡依林成為國際精品代言人，近日應邀飛赴法國出席時裝周，她趁著空檔把握機會愜意漫步街頭，更在當地拍攝了一系列絕美的旅照。沒想到，蔡依林釋出的美照當中，其中一張暗藏玄機，正是18年前《特務J》MV的拍攝場景。

蔡依林日前以代言人身分出席巴黎時裝周，更利用上工前的空檔悠閒漫步並街拍，照片中的她放下一頭及胸長髮，雖然身穿黑色的長袖上衣，不過擁有蝴蝶結的巧妙點綴，因此格外增添甜美俏皮氛圍，一舉手一投足充滿十足的少女心，散步時甚至未戴上口罩遮掩，有時更摘下帽子和眼鏡，作風大方又親民。

蔡依林日前出席巴黎時裝周，街拍的同時也用心復刻18年前《特務J》MV中的帥氣模樣。（組合照，翻攝自IG、YouTube）蔡依林日前出席巴黎時裝周，街拍的同時也用心復刻18年前《特務J》MV中的帥氣模樣。（組合照，翻攝自IG、YouTube）

沒想到，蔡依林釋出的一系列街拍美照，當中有一張是她戴上墨鏡表情冷酷，眼神直視前方作勢舉著槍，同時更為照片加以註解寫下「不許動！」然而這其實是她用心特意埋下的伏筆，正是她於2007年發行的第9張原創錄音室專輯《特務J》中的同名單曲《特務J》MV裡的帥氣模樣及拍攝場景，許多眼尖粉絲發現後，也感到驚喜不已。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中