蔡依林出手了！復刻18年前《特務J》英姿 重返拍攝地「細心藏伏筆」

〔記者邱奕欽／台北報導〕天后「Jolin」蔡依林成為國際精品代言人，近日應邀飛赴法國出席時裝周，她趁著空檔把握機會愜意漫步街頭，更在當地拍攝了一系列絕美的旅照。沒想到，蔡依林釋出的美照當中，其中一張暗藏玄機，正是18年前《特務J》MV的拍攝場景。

蔡依林日前以代言人身分出席巴黎時裝周，更利用上工前的空檔悠閒漫步並街拍，照片中的她放下一頭及胸長髮，雖然身穿黑色的長袖上衣，不過擁有蝴蝶結的巧妙點綴，因此格外增添甜美俏皮氛圍，一舉手一投足充滿十足的少女心，散步時甚至未戴上口罩遮掩，有時更摘下帽子和眼鏡，作風大方又親民。

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蔡依林日前出席巴黎時裝周，街拍的同時也用心復刻18年前《特務J》MV中的帥氣模樣。（組合照，翻攝自IG、YouTube）

沒想到，蔡依林釋出的一系列街拍美照，當中有一張是她戴上墨鏡表情冷酷，眼神直視前方作勢舉著槍，同時更為照片加以註解寫下「不許動！」然而這其實是她用心特意埋下的伏筆，正是她於2007年發行的第9張原創錄音室專輯《特務J》中的同名單曲《特務J》MV裡的帥氣模樣及拍攝場景，許多眼尖粉絲發現後，也感到驚喜不已。

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