醜得可愛！周子寒收藏LABUBU得到小確幸 「開心陽台」種出巨無霸

〔記者陳慧玲／台北報導〕近期抽「LABUBU」盲盒公仔成為許多網友生活樂事，歌手周子寒也入迷了，透露目前已收藏4個，幫娃娃換裝也成樂趣。

周子寒和好友近期迷上LABUBU盲盒公仔。（周子寒提供）

周子寒笑說，最近讓她和朋友保持年輕愉快秘訣就是抽「LABUBU」盲盒公仔，開玩笑說她和幾位友人「加起來快400歲」，但迷上LABUBU，抽到重覆還可以彼此交換。

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周子寒覺得幫公仔換衣服也很有趣。（周子寒提供）

談到LABUBU，周子寒笑說：「剛開始覺得很醜，現在覺得醜得可愛，還可以幫公仔換衣服，自娛娛人，很療癒，是種小確幸。」

周子寒在家中陽台種出巨無霸蔬菜。（翻攝自臉書）

以前很多網友喜歡「開心農場」遊戲，周子寒家中則有「開心陽台」，裡面種了各種蔬菜，平常可以隨摘隨炒來吃，最近還種出「巨無霸」蔬菜。

3月21日晚上周子寒將和鄭怡、施孝榮、殷正洋、于台煙、王海玲、金智娟、葉佳修等歌手一起在台北國際會議中心參加「臺科50.民歌50」慈善演唱會。

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