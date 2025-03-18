林心如女兒打槍《還珠格格》原因曝光！追問霍建華「這一句」笑翻她

林心如今出席家扶基金會公益記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林心如1998年主演的經典夯劇《還珠格格》已在串流平台上架，她今出席家扶基金會公益記者會，提到8歲女兒「乖乖」不太捧場這部戲，「看一下下就不想看了，大概覺得看不懂吧。」至於她老公霍建華演的很多戲下場都是領便當，每回有新戲，女兒總是天真地問霍建華：「你這次有死掉嗎？」讓林心如笑翻。

林心如透露女兒曾看她和霍建華主演的《地下鐵》看哭了。（記者胡舜翔攝）

她提到女兒曾看她和霍建華主演的《地下鐵》，是婆婆播給她看的，沒想到卻看哭了，「因為最後男生捐眼角膜給女主角，她覺得很可憐，她是心地很柔軟的小孩。」霍建華還告訴女兒每次跟林心如搭檔，角色下場都死掉，除了《地下鐵》、《傾世皇妃》，他自己演出的《玫瑰的故事》又是難逃一死，導致霍建華之後演出的戲，都會被追問「有死掉嗎」，生怕爸爸又落入Bad Ending。

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林心如分享老公霍建華與女兒的相處點滴。（記者胡舜翔攝）

此外，林心如提到女兒天性黏媽媽，她總特地製造父女多多相處，像是央求爸爸說床邊故事，每次她把女兒打發去找爸爸說故事，霍建華總是很開心，林心如笑說：「爸爸會一人分飾多角，把他演員的本事拿出來，演個嬌弱的小紅帽。」

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而她們一家三口出遊，難免會碰上粉絲央求合照，乖乖偶爾會疑惑：「為什麼他們要跟你拍照？」她就會回：「因為媽媽爸爸工作的關係。」後來乖乖甚至想要湊上前一起拍照，讓粉絲「買二送一」，就會被林心如推開，因她希望小孩不要曝光，保留隱私。

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