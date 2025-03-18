香港女星神模仿！GD現身按讚…嗨翻回應了

又熙在遊樂園拍MV。（索尼提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕香港創作新生代女聲「Yohee」又熙，三首創作單曲將以《愛情輕鬆點 三部曲》的趣味又幽默的概念串連，去年底她最熱愛的韓國天王G-Dragon回歸，帶頭巾的造型掀起時尚熱潮，又熙特別向偶像致敬，拍攝模仿G-Dragon造型的影片，竟然獲得G-Dragon本人來按讚，讓她樂翻天，表示有了偶像的加持，會更努力地在歌唱事業上打拚。

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又熙在遊樂園拍MV。（索尼提供）

又熙曾與新銳饒舌歌手Ak Benjamin合作演唱〈Goodbye〉，也曾邀請到紅遍全球的美國饒舌天王OG Maco合作演唱〈RICH OFF THE RIP〉。兩人不僅共同創作歌曲還合作演唱，讓又熙成為第二位與OG Maco合作的亞洲女歌手。

這次又熙以天馬行空的方式，捕捉速食文化的愛情哲學，首支單曲〈旋轉咖啡杯〉由又熙親自作曲，並邀請到怪潮音樂才子「Shawn」尚融共同填詞，表現出又熙甜甜的叛逆，她表示，創作靈感來自過去一段曖昧的故事，當時對方會默默觀察她，記住她的喜好，然後送上她最需要或最想要的東西，「這樣的感覺真的會被打動，而我自己也是喜歡這樣付出的人，會把對方喜歡的東西記起來，在適合的時候送給他。」

又熙在遊樂園拍MV。（索尼提供）

〈旋轉咖啡杯〉MV選在遊樂園拍攝，為呈現真實的暈感，Yohee又熙挑戰坐上「高速旋轉咖啡杯」，不過MV導演蘇柏睿為了捕捉畫面，和她一同坐上咖啡杯，卻率先投降跑去廁所吐，而她則咬牙堅持，不過走下咖啡杯那刻，又熙的腳步不穩，需要扶著欄杆才不會東倒西歪，直呼：「真的好暈！」

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