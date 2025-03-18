命理師爆金秀賢有戀童癖 當年貪圖金賽綸肉體而非真愛

金秀賢曾與已故女星金賽綸交往。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕命理師沈嶸通靈金秀賢與金賽綸的緣分，發現不論是女方家屬爆料的2015年（金賽綸15歲）或經紀公司澄清的2019年（金賽綸19歲）交往，兩人都是「刑剋」關係，而且是雙方互相刑剋，從靈學的角度來看，兩人根本就不應該在一起，在一起只會互相破壞雙方的運勢和名聲。

相關新聞：金秀賢堅決否認金賽綸家門口約會照！反咬狗仔誣陷

請繼續往下閱讀...

沈嶸通靈探究原因，金秀賢在與金賽綸談戀愛時，從一開始就不是「真愛」，他對金賽綸是激情式、肉慾的愛，貪圖的是金賽綸青春年幼的肉體，反觀金賽綸對金秀賢卻是「真愛」，所以儘管她的生活已經被債務逼得痛苦萬分，又被網紅李鎮浩疑似聯合經紀公司Gold Medalist發動輿論抹黑，承受大量的網暴，直到最終仍不忍用手裡握有的證據「毀滅」金秀賢，獨自承受「精神不正常」、「別有意圖」的指控。

雖然經紀公司表明金秀賢目前心理狀態嚴重不穩，但沈嶸通靈確認後，發現他目前雖然陷入「自刑（自我刑剋）」狀態，但狀況並不嚴重，比起覺得對不起金賽綸，他更擔心自己未來的演藝事業，害怕累積已久的事業成就就此崩潰，而感到焦慮、恐懼。

命理師沈嶸通靈金秀賢與金賽綸的緣分。（沈嶸提供）

沈嶸表示在金秀賢的腦波中，他並不覺得是自己間接害死了金賽綸，他認為金賽綸是因為承受不住壓力、自身精神狀態不佳才選擇輕生，並不是自己的責任。金秀賢與經紀公司發表的聲明立場一致，認為發存證信函只是法律上必要的行政流程，這麼做是「天經地義」。

至於為何金秀賢會選擇無視金賽綸試圖協商還債的訊息、讓金賽綸聯絡不上？沈嶸通靈金秀賢腦波後分析，與其說金秀賢冷血，不如說他原本就想徹底斷開金賽綸，不想再跟金賽綸繼續牽扯不清，在他的認知裡，金賽綸有諸多「個人問題」，他不希望將來有一天因為金賽綸而影響到自己的事業。然而，以結果來看，金秀賢最終還是事與願違，被牽扯進金賽綸的風波中。

最後，針對最多人詬病金秀賢的「誘拐未成年」，沈嶸調閱「阿卡西因果簿」後發現金秀賢有「戀童癖」、「無法自拔」、「欺騙」等不良業力的頻率，正是因為這些業力，導致金秀賢對於未成年女孩有一種難以自拔的「上癮症」。

因果簿上清楚記載著金秀賢積欠金賽綸「感情債」，無視、踐踏女方的真心，金賽綸在因果上並沒有虧欠金秀賢，如此看來，恐怕下一世金秀賢還是得繼續跟金賽綸牽扯下去，只是情況對調，在因果上金賽綸成了「債主」，向金秀賢追討這筆被辜負的「感情債」。

☆民俗說法僅供參考，不代表本報立場☆

☆珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。若須諮商或相關協助，可撥衛福部專線：安心專線：1925、生命線專線：1995或張老師服務專線：1980。☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法