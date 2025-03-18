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娛樂 最新消息

NewJeans成員Danielle親姊來台！澳韓混血新星Olivia Marsh親曝姊妹情

澳韓混血創作新星Olivia Marsh今首度訪台。（華納音樂提供）澳韓混血創作新星Olivia Marsh今首度訪台。（華納音樂提供）

〔記者許世穎／台北報導〕澳韓混血創作新星Olivia Marsh為韓國夯團NewJeans（改名後為NJZ）成員Danielle親姊姊，她今（18）日首度訪台宣傳個人首張EP《Meanwhile》，同時舉辦快閃演出，雖然行程短暫，但透露有抓緊時間品嚐許多在地美食，直呼「美味程度破表！」

Olivia擅長融合流行音樂與 R&B，受ABBA、Tame Impala等音樂人影響，打造獨特且迷人的音樂體驗。她曾於墨爾本大學主修互動作曲（Interactive Composition），並與多位 K-pop製作人及詞曲創作人合作，為Kep1er、MAMAMOO成員Whee In及BADVILLIAN等藝人創作作品，積累豐富的音樂經驗，也進一步確立了自身音樂風格。

澳韓混血創作新星Olivia Marsh今首度訪台。（華納音樂提供）澳韓混血創作新星Olivia Marsh今首度訪台。（華納音樂提供）

原先Olivia大學畢業後本來只想成為一名音樂創作人，沒想到一次製作音樂的過程中，被唱片公司總監發掘，在對音樂的熱愛驅使下，她決心成為創作歌手，將自己的音樂帶給更多人。

Olivia也透露，《Meanwhile》就像一份自傳，專輯中5首歌曲皆由她親包辦詞曲創作，並邀請韓國獨立音樂圈知名製作人參與，「每首歌曲皆源自我的真實生活，透過音樂紀錄成長與自我探索的旅程。」其中，《42》是最能完全表現她自己的歌曲，這首歌不僅承載了她與家人的回憶，也展現了她內心最深處的情感連結。

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澳韓混血創作新星Olivia Marsh今首度訪台。（華納音樂提供）澳韓混血創作新星Olivia Marsh今首度訪台。（華納音樂提供）

除此之外，主打歌《STRATEGY》透過機智的歌詞描繪愛情中令人困惑的情境，深具共鳴。而另一首主打歌《BACKSEAT》則營造出乘坐後座，隨行駛方向自由漂流的氛圍。此外，專輯中的《WATERWORKS》表達對戀人的失落之情、《PINA COLADA》則描繪度假時的悠閒感，每首歌曲皆展現Olivia Marsh獨特的音色與音樂視角。

澳韓混血創作新星Olivia Marsh今首度訪台。（華納音樂提供）澳韓混血創作新星Olivia Marsh今首度訪台。（華納音樂提供）

提到妹妹Danielle，Olivia說姊妹倆從小感情就很好，如今雖然都成為幕前歌手，但彼此能夠互相支持，讓她感到非常幸福。她對藝術十分感興趣，除了音樂創作，她也熱衷於陶藝、木工、銀飾設計與繪畫等多元藝術創作。她也聽聞台灣有許多知名的博物館與美術館，無奈行程緊湊，讓她十分惋惜，並表示期望下次能再來台自由行，「下次一定要帶媽媽來逛美術館！」

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