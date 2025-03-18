49歲林心如遭批「腫臉大嬸」 親露面高EQ回應：不能有一次失誤

林心如今出席家扶基金會活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林心如從瓊瑤劇走紅，近年還轉戰製作人，打造出《華燈初上》、《有生之年》等佳作，但網友總是放大審視明星的臉蛋，有網友認為49歲的她日前出席活動時腫臉看起來像是個大嬸，一點明星樣都沒有。林心如今出席家扶基金會活動，被問此事，幽默說：「你知道嗎，不能對自己太好，不能有一次失誤，不然很可能會一直被拿出來講。」

近看林心如狀態非常好，並不如網友所說的腫臉大嬸。（記者胡舜翔攝）

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她其實之前就在社群平台曬了蔬菜沙拉的照片，幽默寫下「是該減肥了，羞恥心在哪裡」，巧妙化解危機，今她坦言對於狀態遭批不好，其實內心有些影響，「因為覺得滿醜的。」只是在演藝圈打滾久了的她也很會回應酸民，加上今近看她狀態其實非常好，並不如網友所說的腫臉大嬸。

林心如被問及趙薇，稱最近與對方沒有聯繫。（記者胡舜翔攝）

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此外，趙薇離婚後，曾曬出穿著黑色麻衣的自拍照，並用英文寫下佛教的祈願，「May all sentient beings be enlightened」，大意是願天下沒有迷茫與痛苦，眾生皆能覺醒，疑似皈依佛教，林心如說最近沒有聯繫趙薇，但知道她對信仰一直很虔誠。

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