晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

49歲林心如遭批「腫臉大嬸」 親露面高EQ回應：不能有一次失誤

林心如今出席家扶基金會活動。（記者胡舜翔攝）林心如今出席家扶基金會活動。（記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林心如從瓊瑤劇走紅，近年還轉戰製作人，打造出《華燈初上》、《有生之年》等佳作，但網友總是放大審視明星的臉蛋，有網友認為49歲的她日前出席活動時腫臉看起來像是個大嬸，一點明星樣都沒有。林心如今出席家扶基金會活動，被問此事，幽默說：「你知道嗎，不能對自己太好，不能有一次失誤，不然很可能會一直被拿出來講。」

近看林心如狀態非常好，並不如網友所說的腫臉大嬸。（記者胡舜翔攝）近看林心如狀態非常好，並不如網友所說的腫臉大嬸。（記者胡舜翔攝）

相關新聞：林心如變成「腫臉大嬸」？ 高EQ曬照回應

她其實之前就在社群平台曬了蔬菜沙拉的照片，幽默寫下「是該減肥了，羞恥心在哪裡」，巧妙化解危機，今她坦言對於狀態遭批不好，其實內心有些影響，「因為覺得滿醜的。」只是在演藝圈打滾久了的她也很會回應酸民，加上今近看她狀態其實非常好，並不如網友所說的腫臉大嬸。

林心如被問及趙薇，稱最近與對方沒有聯繫。（記者胡舜翔攝）林心如被問及趙薇，稱最近與對方沒有聯繫。（記者胡舜翔攝）

相關新聞：連署「虐童判死刑」！林心如嚴肅撂話：必須要重罰

此外，趙薇離婚後，曾曬出穿著黑色麻衣的自拍照，並用英文寫下佛教的祈願，「May all sentient beings be enlightened」，大意是願天下沒有迷茫與痛苦，眾生皆能覺醒，疑似皈依佛教，林心如說最近沒有聯繫趙薇，但知道她對信仰一直很虔誠。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中