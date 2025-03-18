20年外景節目收攤！《世界第一等》改由YTR接棒 電視台回應了

JR紀言愷（右）、卞慶華去年接下主持，前往菲律賓體驗海島生活。（八大電視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕八大旅遊節目《世界第一等》於2005年開播，如今已有20年未料日前悄悄收攤，由YouTuber融融主持的全新類實境外景節目《自由的旅行者》接棒，對此電視台也證實回應了。

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《世界第一等》昨宣布粉專改名公告，「感謝一路上支持《世界第一等》的朋友們，八大電視台即將推出，全新旅遊節目《自由的旅行者》，由旅遊知名youtuber 融融歷險記Ben’s Adventure主持，以公路自駕旅行、五感體驗等獨特觀點與視角，帶領大家體驗世界各地不同的文化與生活，敬請持續關注最新動態。」

融融將以《自由的旅行者》接棒《世界第一等》。（翻攝自臉書）

對此，八大也回應表示：「八大電視推陳出新，《自由的旅行者》將接棒《世界第一等》，帶領觀眾繼續體會世界各地不同的文化與生活。」

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