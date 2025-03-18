職場女強人離婚「遭前夫設局施降頭」 破解後逆襲勝訴

〔記者侯家瑜／台北報導〕《震震有詞》討論「詛咒毒誓、交易許願別亂下！怨念纏身、遭反噬傷人害己！」郭德田律師分享一名職場女強人的故事，她與年下男結婚經營公司，發現丈夫財務不透明且生活奢華，於是決定離婚後，男方要求女方支付1000萬，但女方因無現金而以股份代替支付，怎料數年後就被發現自己遭丈夫施降頭。

郭德田律師分享客戶親身經歷。（和斬影視提供）

郭德田律師分享客戶親身經歷，他表示一位職場女強人與年下男相戀結婚共同經營公司，女強人讓先生擔任公司執行長，日子漸久後她發現長期奮鬥打拚，銀行沒什麼積蓄還只領三萬月薪，反觀先生卻開昂貴跑車，向先生提問公司財務狀況，先生拿不出存摺甚至惱羞成怒，對女方拳打腳踢更提出離婚，離婚後兩人協議婚後財產，男方主動提出房子給女方，但因房子金額較高，因此要女方給付男方1000萬，女方因身上沒現金，便請男方賣掉股份代替給付這1000萬，沒想到數年後男方向法院提起訴訟反告女方未給付1000萬，女方在未保留證據的狀況下敗訴，驚覺被男方設局。

請繼續往下閱讀...

相關新聞：小三「施法斷桃花」遭反噬 男子性功能癱瘓無法再人道

隨著健康狀態變差，女方求助民俗老師才知道可能被下降頭，透過詢問男方友人他曾去過曼谷，讓她擔憂被老師說中找上老師破解，當她坐在紅色座墊上老師念咒後，她發現座墊下出現蜈蚣，民俗老師說原來男方對她下了非常兇猛的蜈蚣降。化解後女方向法院提起上訴獲得勝訴不用付那1000萬，也對前夫成功提告刑事的侵佔罪。

謝沅瑾老師分享如何判斷被下降或下蠱。（和斬影視提供）

民俗專家謝沅瑾老師說：「『蜈蚣降』嚴重時有致命的危機。」節目中他提供如何判斷被下降頭的可能，「眼皮往上翻，若眼睛從上到下出現一條黑色直線，很可能是被下降，若出現灰色的一直線，可能是被下符。眼皮往下翻，眼睛往上看，若下眼皮出現一點一點像蟲卵，可能被下蠱。」僅供觀眾朋友參考。

☆民俗說法僅供參考☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法