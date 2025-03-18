小三「施法斷桃花」遭反噬 男子性功能癱瘓無法再人道

陳宥心分享曾聽聞過的靈異事件。（和展影視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕由謝震武律師主持的高點綜合台《震震有詞》，邀請資深媒體人胡孝誠、民俗專家謝沅瑾、郭德田律師、藝人陳宥心，討論「詛咒毒誓、交易許願別亂下！怨念纏身、遭反噬傷人害己！」於節目中分享所見所聞。

陳宥心分享曾聽聞過的靈異事件。（和展影視提供）

以主持靈異外景節目聞名的藝人陳宥心分享，曾有女性當人家的小三，經常陪伴男方出入聲色場所，發現一名坐檯女子對她很有敵意，當她向男友表達不滿時，男友直言不會跟對方分手，且對方也懷有他的小孩。小三聽到後萌生恨意，找上茅山老師做法，希望斷了他的錢財、斷了桃花不能再作怪，陳宥心說：「小三收集男子的頭髮、皮屑給老師，老師結合他的生辰八字，將紙剪成人形倒插置香爐中。」

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在持續施法多日後，男子明顯精氣神委靡且公司開始營運不佳、訴訟不斷，漸漸地連酒店都沒去，小三正竊喜作法成功時，男子告知酒店女產下小孩，沒想到之前產檢都很健康，但小孩出生後竟然殘缺少了一隻手，男子驚嚇不已狠心拋棄酒店女及小孩。陳宥心說，小三擔心會法術反噬自己，便再付一筆破解法術的費用，慢慢地男子身體、氣色好轉，唯獨當時因為憤怒詛咒對方不舉後竟成真，男子已經無法再人道，兩人最後也因為性格不合分手結束這段感情。

☆民俗說法僅供參考☆

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