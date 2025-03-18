晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

神力女超人首次當反派竟然還要試鏡！蓋兒加朵的第一次獻給迪士尼

蓋兒加朵自爆為了演出迪士尼真人版《白雪公主》的邪惡皇后還得通過試鏡。（迪士尼提供）蓋兒加朵自爆為了演出迪士尼真人版《白雪公主》的邪惡皇后還得通過試鏡。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕「神力女超人」蓋兒加朵早已因《玩命關頭》和《神力女超人》系列電影成為票房巨星，沒想到最近為了演出迪士尼真人版《白雪公主》的邪惡皇后還得通過試鏡！蓋兒透露自己花了一個月時間去準備，更解釋：「迪士尼需要確保我能唱歌，這畢竟是一部音樂劇，所以我花了一個月的時間練習，然後我得到了這個角色。」

《白雪公主》原型出自《格林童話》，也是迪士尼在1937年發行的第一部動畫長片，如今終於跟隨《美女與野獸》《小美人魚》等著名動畫的腳步翻拍成真人版電影。

片中壞皇后聲音冰冷，眼神中經常充滿了憤怒，她鄙視白雪公主的美德，並設計了一個毒蘋果計畫。蓋兒詮這釋這個角色前，和導演馬克韋伯進行了多次討論，「我們討論了她的起心動念，以了解是什麼驅動了她的角色性格」。

蓋兒加朵將首次反派演出獻給迪士尼真人版《白雪公主》的邪惡皇后。（迪士尼提供）蓋兒加朵將首次反派演出獻給迪士尼真人版《白雪公主》的邪惡皇后。（迪士尼提供）

蓋兒進一步解釋：「她享受權利、自戀、希望人們崇拜她，這個角色對我來說是全新的。扮演反派讓我很興奮，它允許我去做很多不同的嘗試，並用很多肢體語言來彰顯角色的個性。」

而這位美麗的皇后不僅證實自己能唱歌，在片場也玩得很開心，她表示，她把第一次的反派角色給了迪士尼，而且很享受刻薄使壞的樂趣，更喜歡嚇到人的感覺。尤其在奧斯卡最佳服裝設計師珊蒂鮑威爾的美麗服飾加持下，讓蓋兒在拍片現場女王架勢十足又艷冠群芳，畢竟光是她身上的華服就多達9套。

導演韋伯也表示，蓋兒在角色的詮釋上得心應手，對自己施展的惡行感到高興，也接受了這個角色的戲劇性及伴隨而來的力量及危險，「前一分鐘，她還很可愛、甜美又善良，但下一秒鐘，她就會讓你怕得渾身發抖。」《白雪公主》將於後天（20日）在台上映。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中