神力女超人首次當反派竟然還要試鏡！蓋兒加朵的第一次獻給迪士尼

蓋兒加朵自爆為了演出迪士尼真人版《白雪公主》的邪惡皇后還得通過試鏡。（迪士尼提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕「神力女超人」蓋兒加朵早已因《玩命關頭》和《神力女超人》系列電影成為票房巨星，沒想到最近為了演出迪士尼真人版《白雪公主》的邪惡皇后還得通過試鏡！蓋兒透露自己花了一個月時間去準備，更解釋：「迪士尼需要確保我能唱歌，這畢竟是一部音樂劇，所以我花了一個月的時間練習，然後我得到了這個角色。」

《白雪公主》原型出自《格林童話》，也是迪士尼在1937年發行的第一部動畫長片，如今終於跟隨《美女與野獸》《小美人魚》等著名動畫的腳步翻拍成真人版電影。

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片中壞皇后聲音冰冷，眼神中經常充滿了憤怒，她鄙視白雪公主的美德，並設計了一個毒蘋果計畫。蓋兒詮這釋這個角色前，和導演馬克韋伯進行了多次討論，「我們討論了她的起心動念，以了解是什麼驅動了她的角色性格」。

蓋兒加朵將首次反派演出獻給迪士尼真人版《白雪公主》的邪惡皇后。（迪士尼提供）

蓋兒進一步解釋：「她享受權利、自戀、希望人們崇拜她，這個角色對我來說是全新的。扮演反派讓我很興奮，它允許我去做很多不同的嘗試，並用很多肢體語言來彰顯角色的個性。」

而這位美麗的皇后不僅證實自己能唱歌，在片場也玩得很開心，她表示，她把第一次的反派角色給了迪士尼，而且很享受刻薄使壞的樂趣，更喜歡嚇到人的感覺。尤其在奧斯卡最佳服裝設計師珊蒂鮑威爾的美麗服飾加持下，讓蓋兒在拍片現場女王架勢十足又艷冠群芳，畢竟光是她身上的華服就多達9套。

導演韋伯也表示，蓋兒在角色的詮釋上得心應手，對自己施展的惡行感到高興，也接受了這個角色的戲劇性及伴隨而來的力量及危險，「前一分鐘，她還很可愛、甜美又善良，但下一秒鐘，她就會讓你怕得渾身發抖。」《白雪公主》將於後天（20日）在台上映。

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