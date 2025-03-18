阿本遊峇里島遭騙「多花上萬塊」 男星英國險被劫財、劫色

〔記者林欣穎／台北報導〕郭彥均、莎莎主持八大《WTO姐妹會》以「不要相信這國人」為題，節目中新住民與來賓分享自己被「騙」經驗。阿本提到第一次去峇里島時，因為數學不好、對幣值不熟，付出慘痛代價。

阿本第一次去峇里島時，因對幣值不熟，付出慘痛代價。（八大提供）

阿本提到他們服務很好，一下車除了會幫忙搬行李，也會問是否還有需要其他服務，「當時我就想著我怎麼沒有早點來峇厘島？因為一路的體驗都太棒了。」但回到飯店後，知道這些都要被索取額外費用，阿本更加沮喪，因為「那天我只要花1000多塊台幣，但實際上卻花了1萬多塊！因為後來才發現，我付的錢都多給了一個0！」郭彥均笑說：「難怪你變王子。」

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而同樣在被禮遇後，才發現被騙的來賓李明川，談到自身在英國的經驗，因為自己看不懂地圖，所以習慣用問的，「有一次我在倫敦問路人，對方很好心帶著我走，但明明目的地大概只隔兩個街區，他卻在途中說要繞捷徑。」殊不知，走到巷子裡竟發現是死巷，李明川逗趣表示：「我心想莫非我要被劫財又劫色了？但其實對方只是開口要我付他帶路的錢。」現場來自英國的Netalie聽完李明川的故事，覺得奇怪，她說：「因為我之前住過倫敦，倫敦人沒那麼熱情，通常都懶得理你！」

李明川分享在英國的經驗。（八大提供）

來自日本的西田惠里奈則提及，曾被台灣人騙的慘痛經歷！「我曾經聽到對方說『過兩天我再跟你聯絡喔！』，就真的等了對方48小時，但最後他還是沒跟我聯絡，就我自己跟他聯絡。」她無奈表示，後來才知道台灣人的「過兩天」，有90%都是騙人的；另外台灣人常說「我們一起加油吧！」也容易讓日本人誤會，西田惠里奈說：「對日本人來說，一起加油是在一起，然後好好陪你、我會照顧你。」此話一出，也讓現場的台灣人上了一課，來自香港的Jenny則神回覆：「台灣男生只有說『我們一起泡湯吧』可能是真的！」

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