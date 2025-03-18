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娛樂 最新消息

李兆基兒孫滿堂 千億媳婦徐子淇8年生4子女

李兆基（右）生前兒孫滿堂，共育有2子3女，次子李家誠（左）與太太徐子淇（中）共生下4名子女。（香港星島日報）李兆基（右）生前兒孫滿堂，共育有2子3女，次子李家誠（左）與太太徐子淇（中）共生下4名子女。（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港地產巨頭恆基兆業地產證實，有「四叔」之稱創辦人李兆基17日辭世享耆壽97歲，他曾是香港首富，目前是香港第2大富豪，身家292億美元（約台幣9607億元），僅次於長江集團創辦人李嘉誠。

綜合港媒報導，恆基兆業地產17日表示，集團創辦人李兆基於17日黃昏，在家人陪伴下安詳與世長辭。2019年，李兆基退出第一線由長子李家傑、次子李家誠出任恒地聯席主席和總經理，最讓外界津津樂道，李家誠和女星徐子淇2006年結婚，婚後她在8年內陸續生下2子2女。

相關新聞：香港前首富恆基地產創辦人李兆基辭世 享耆壽97歲

據了解，徐子淇自結婚到懷孕共生4胎，每一次都獲公公李兆基豐厚獎賞，舉凡大紅包、遊艇、豪宅、教育基金等等，價值總計逾10億港幣（約43億台幣），被香港媒體封為「千億媳婦」。

現年42歲徐子淇2006年嫁給大11歲李家誠，當時李家豪擲7億港幣（約30億台幣）打造史上最奢華婚禮，還發給旗下員工每人1萬港幣（約43萬台幣）沾沾喜氣，在當時傳為佳話。

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