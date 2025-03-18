港星洪朝豐罹癌割舌保命 再傳頸部腫脹

洪朝豐2017年確診罹患2期舌癌與淋巴癌。（翻攝自洪朝豐臉書）

〔記者林南谷／綜合報導〕65歲資深港星洪朝豐2017年10月確診罹患2期舌癌與淋巴癌，勇敢抗癌切除一半舌頭保命，近幾年身體狀況漸趨穩定，並專注在文學創作，日前突在Threads曬出多張相片，驚見其頸部位置異常腫脹。

發文中洪朝豐表示：「我頸上的疤痕很嚇人，醫生在這裡取出24粒淋巴結，其中4粒藏有癌細胞；喉嚨還有個造口，幫助手術時呼吸，還未完全復原，罹癌7年一覺夢醒，醒來不知身在何方，一切都很險呀。」不少粉絲相繼留言表示擔心。

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洪朝豐隨後又留言：「謝謝大家關心，已經是7年前的事了。」其後再發聲：「7年前因為舌癌、淋巴癌，我做了個大手術，將半邊舌頭割去，然後，用大腿內側的組織補上，又在左頸開刀，取出24粒淋巴結，其中4粒藏有癌細胞。手術後，左邊面頰極為腫脹，頸項割開一條長長的疤痕，非常嚇人，然後是30次電療，我存活下來。」

他最後表示自己死而復生，「也許這個歷鍊，是要叫人時常懷抱希望，於是，黑暗中，你見到些微星光，寒風中，你感受到些微溫暖。」

洪朝豐1983年在香港電台第四台主持節目，題材有西洋歌劇、古典音樂及懷舊金曲等，隨後加入香港電台第一台，以人物專訪及清談節目受聽眾歡迎，包括《精裝名人錄》、《靈機一觸洪朝豐》及《日月星辰》等，在香江名氣響亮。

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