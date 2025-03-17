威廉升格二寶爸！妻懷女兒「檸檬」 笑喊家裡像開手搖飲

威廉宣布自己即將升格當二寶爸。（資料照）

〔記者侯家瑜／台北報導〕威廉（本名廖亦崟）與妻子卓君澤於2022年4月20日登記結婚，並於2023年10月12日迎來兒子「百香果」的誕生。而今他再開心宣布自己即將升格當二寶爸，因為老婆肚裡懷有女兒檸檬，笑說：「搞得家裡好像是開手搖飲的。」

威廉在臉書上曬出老婆肚裡寶寶的超音波照以及妻小在公園玩時的照片，感性寫下：「各位觀眾…我有女兒了哈哈，我們從一家三口變成一家四口了，妹妹目前叫做檸檬…因為她媽媽說百香檸檬很好喝，搞得家裡好像是開手搖飲的，但我長期在家中有沒有什麼地位，只好接受這一切 。

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威廉也非常歡迎女兒的到來，「目前她已經六個多月，預計今年七月就會降落地球與我們見面了，百香果現在對妹妹還沒有什麼概念，但是已經會幫媽媽擦肚子油，跟他說有妹妹在肚子裡…所以他一直覺得妹妹跟肚肚是一樣的，檸檬非常的酷…做高層次超音波直接比出國際不雅手勢，看來我不用太擔心她未來會不會被欺負，哈哈很期待百香檸檬的組合會蹦出什麼樣的新滋味呢？」

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