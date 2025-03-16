東京賽》村上隆開球 YOSHIKI演奏國歌星光熠熠

15日傍晚道奇對戰讀賣巨人藝術家村上隆也身穿經典太陽花與櫻花圖案站上投手丘開球。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國職棒大聯盟洛杉磯道奇與芝加哥小熊將於18日在日本東京巨蛋舉行海外開幕戰，搖滾天團X JAPAN團長YOSHIKI將在開幕式演奏日本、美國國歌；15日傍晚道奇對戰讀賣巨人藝術家村上隆也身穿經典太陽花與櫻花圖案道奇球衣站上投手丘開球。富邦Fubon Angels韓籍啦啦隊員李珠珢也在場邊觀戰，成為意外「嬌」點。

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美職MLB睽違6年在日本舉辦開幕戰，由去年奪得世界大賽冠軍的洛杉磯道奇與有悠久歷史的芝加哥小熊對戰，迎來多名日本頂尖選手回到故鄉，包括道奇隊大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希，以及小熊隊的今永昇太和鈴木誠也，令這場比賽備受關注。

YOSHIKI將在開幕式以鋼琴演奏日本與美國兩國的國歌。（路透）

YOSHIKI將在開幕式以鋼琴演奏日本與美國兩國的國歌，象徵日美深厚友誼與聯繫。他也於2024年4月在美國道奇體育場演奏美國國歌。

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藝術家村上隆身穿經典太陽花與櫻花圖案道奇球衣站上投手丘開球。（美聯社）

道奇對戰讀賣巨人的開球嘉賓是替這次比賽設計周邊商品的藝術家村上隆。他頭戴著色彩斑斕的太陽花帽子，搭配經典設計櫻花裝飾的球衣球褲，信心滿滿的站上投手丘開球，負責任捕手的則是山本由伸。

Fubon Angels成員李珠珢受MLB Korea之邀，她也對能到現場感受大聯盟賽事。（翻攝自IG）

「AI女神」李珠珢13日風光加盟富邦集團旗下啦啦隊Fubon Angels，16日她則貼出社群動態，表示自己正在東京巨蛋欣賞大聯盟在日本進行的交流賽。富邦育樂表示，李珠珢是受MLB Korea之邀，她也對能到現場感受大聯盟賽事相當興奮。

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