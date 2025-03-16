（新碟快報）名導大衛芬奇兩大經典4K登場 《獵人克萊文》殺戮出碟

〔記者許世穎／專題報導〕名導大衛芬奇執導過不少經典，繼日前《火線追緝令》以30週年之姿推出4K修復版重返大銀幕並推出4K UHD後，本週兩大經典《社群網戰》以及《顫慄空間》也在台推出UHD+BD三碟限定鐵盒版，尤其後者更是首度推出高畫質影音商品，絕對值得影迷收藏。

《社群網戰》帶領觀眾一窺網路平台「臉書」創立秘辛，以及其伴隨權力慾望的爭奪之戰。（翻攝自IMDB）

《社群網戰》帶領觀眾一窺改寫社群網路的全新扉頁，描述一位天才痞子帶來網路世界的革命，徹底改變人類互動的面貌。這部影史傑作捕捉了人性的殘酷以及出人意表的幽默，紀錄網路平台「臉書」（facebook）創立以來取得巨大的商業成功，卻伴隨著權力慾望的爭奪之戰。

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奧斯卡得主艾倫索金改編自班梅立克的暢銷小說，傑西艾森柏格、安德魯加菲爾德、賈斯汀等人精湛的演出，完美詮釋複雜而深邃的劇本。《社群網戰》不僅見證了一個理念的誕生，更重塑了現代社會的面貌，卻也瓦解了故事主人翁的友情。

電影榮獲金球獎戲劇類最佳影片等四項大獎以及奧斯卡最佳改編劇本三項大獎，現推出UHD+BD三碟限定鐵盒版，精彩特收包括：導演大衛芬奇隨片講評、編劇艾倫索金及演員隨片講評、《社群網戰》拍攝過程、導演及攝影指導講述影像製作等特收。

茱蒂佛斯特（右）和克莉絲汀史都華在《顫慄空間》飾演母女。（翻攝自IMDB）

《顫慄空間》集合影后茱蒂佛斯特、在成為「暮光女」之前的克莉絲汀史都華、影帝佛瑞斯惠特克、奧斯卡得主傑瑞德雷托、杜威特約肯一同演出。描述單親媽媽梅格，帶著她唯一的女兒莎拉搬進紐約高級住宅區。沒想到入住第一天夜裡，遭到三名搶匪闖入，梅格帶著女兒緊急躲進避難室，然而這三名歹徒的目標並不是梅格的財物，而是這間充滿神祕感的避難室。

該片同樣也推出UHD+BD三碟限定鐵盒版，特別收錄包括導演大衛芬奇隨片講評、茱蒂福斯特、佛瑞斯惠特克和杜威特約肯隨片講評、編劇大衛柯普隨片講評、前期製作：6個關於準備階段的短片、21部關於視覺效果的紀錄片和短片，以及拍攝《顫慄空間》—長達一小時的幕後影片等特收。

大衛芬奇兩大經典《社群網戰》（左）、《顫慄空間》在台推出UHD+BD三碟限定鐵盒版。（得利影視提供）

此外，本週新片還有來自索尼蜘蛛人宇宙、充滿動作以及暴力元素的獨立故事《獵人克萊文》，描述主角「克萊文」如何成為漫威宇宙最惡名昭彰的惡棍英雄。亞倫泰勒強森飾演克萊文，出身於殘忍的黑幫家族，他的父親尼可拉克拉維諾夫（羅素克洛 飾）權威式的教育讓他走上了反叛之路，並為他帶來意想不到的變化，讓克萊文成為令人聞風喪膽的可怕殺手，也是漫威宇宙中最最令人恐懼的角色之一。

《獵人克萊文》在台推出包括UHD+BD雙碟鐵盒版、UHD+BD雙碟限定版、單碟藍光BD等影音商品。（得利影視提供）

《獵人克萊文》在台推出UHD+BD 雙碟鐵盒版、UHD+BD 雙碟限定版、單碟藍光BD以及DVD，藍光特別收錄包括刪除片段 & 加長鏡頭、化身克萊文、野獸模式：狩獵特技、NG花絮、克萊文的第一次狩獵等特收。

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