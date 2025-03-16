別叫我尖叫女王！《完美伴侶》蘇菲柴契爾「X的」爆粗回應

〔記者許世穎／台北報導〕串流平台MyVideo 3月精選多部強檔電影，愛情、懸疑、奇幻冒險應有盡有！其中，票房黑馬《完美伴侶》搶先版獲得「恐怖大師」史蒂芬金盛讚，女主角卻爆粗高喊不要再叫尖叫女王。

史蒂芬金近日在社交平台大力推薦《完美伴侶》，寫道：「這是一部非常棒的科幻／恐怖電影，而且相當幽默。」雖然他原本希望能在影院觀影，但最終是在OTT平台上欣賞到這部作品。這番話讓本片熱度再度飆升，也被影評盛讚為2025年首部傑出的恐怖喜劇電影。

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《完美伴侶》由《黑袍糾察隊》男星傑克奎德與年僅25歲的新生代「驚悚片女神」蘇菲柴契爾主演，故事圍繞一名男子與他的AI機器人女友艾莉絲，在一場山中度假聚會中，逐漸揭開這段「完美愛情」背後的駭人真相。

《完美伴侶》搶先版在MyVideo上架。（台灣大哥大MyVideo提供）

近期蘇菲柴契爾受訪時被問到「尖叫女王」封號，一聽到這個詞，真性情爆粗口：「這真的很...X的...」她認為這種稱號過於簡化了她的演技與角色選擇。她補充道：「我接演的角色並不是單純的恐怖片角色，而是擁有更深層掙扎的人物。」

蘇菲也分析道：「我的電影總是在談論『無法控制自己的人生』，包括這次的《完美伴侶》。這讓我覺得非常有共鳴，因為現實生活中我們其實都在試圖掌控一切，但總有些事不受我們控制。」蘇菲柴契爾主演的《完美伴侶》搶先版已於MyVideo上架。

本屆奧斯卡大贏家《艾諾拉》在MyVideo上架。（台灣大哥大MyVideo提供）

《藍色恐懼（數位修復版）》於台灣大哥大MyVideo線上獨家播放。（台灣大哥大MyVideo提供）

其他強片還包括甫奪奧斯卡最佳影片的《艾諾拉》、日本經典動畫電影《藍色恐懼（數位修復版）》、《狼人》搶先版、《柏靈頓：熊熊去秘魯》搶先版、名導盧貝松在台取景的《台北追緝令》，以及「日劇女王」長澤雅美周旋五位前夫的爆笑喜劇《消失的豪門妻》，都在3月於MyVideo一次上架。

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