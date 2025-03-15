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家寧聲明經律師之手？林智群：不知「供三小」也要功力的

YouTuber家寧（右）和Andy（左）在分手後互相撕破臉。（資料照）YouTuber家寧（右）和Andy（左）在分手後互相撕破臉。（資料照）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕YouTube頻道「眾量級」的Andy和家寧，兩人在分手後互相撕破臉。Andy指控女方一家人奪走頻道和公司，雖然女方也發布6點聲明辯駁，但這份聲明卻毫無內容，讓不少人懷疑是否經律師之手。對此，律師林智群指出，「講廢話，也要功力的。」這位律師就是收錢辦事。

林智群在臉書粉專提到，昨（14）日女方的聲明出來後，律師界就分成兩派，一派是跟自己一樣，認為這是律師寫的；另一派則說不是律師寫的，因為律師不可能寫「保留法律追訴權」，這種外行的文字。

林智群認為，文字可以寫得這麼糊、寫得這麼多，結果重要的部分什麼都沒講，「聽君一席話，如讀一席話，講廢話，也要功力的。」結果大家看完都不知道他在供三小（對！這個就是他要的效果）。

最後，林智群說到，至於那個「保留法律追訴權」，律師就是收錢辦事，當事人給你5萬元叫你寫一個聲明，不要說「保留法律追訴權」了，如果客戶堅持要加珍珠、蒟蒻，還不給他加滿嗎？「反正沒掛律師名字，客戶愛怎麼寫，我們就幫他寫。」

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