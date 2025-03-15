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切割黃子佼！曾國城失言被炎上 謝和弦再嗆：戀童癖下地獄

謝和弦曾把「黃紫蕉」刺上身。（翻攝臉書、記者王文麟攝）謝和弦曾把「黃紫蕉」刺上身。（翻攝臉書、記者王文麟攝）

〔記者陽昕翰／台北報導〕黃子佼深陷#Me too風暴，更因為手握大量未成年性影像，慘被各界攻擊，過去曾把「黃紫蕉」圖案刺在手上的謝和弦稍早再次開轟：「戀童癖下地獄，連撒旦都唾棄！」

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黃子佼之前在演藝圈時，曾經給予低潮的謝和弦鼓勵，當時謝和弦就把「黃紫蕉」刺青圖騰刺在手上。

只是去年黃子佼被爆持有未成年性影像，謝和弦無法認同他的作為，加上為了自己的兩個可愛女兒，去年4月大動作除去身上的「黃紫蕉」刺青，無法認同前輩做出這樣的行為。

近來黃子佼爆出去年有意復出，曾國城受問時脫口「原本期待他復出」慘被炎上，而謝和弦再次分享去年去除刺青的影片，暴怒開嗆要戀童癖下地獄。

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