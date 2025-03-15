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揭台灣選舉遭地方勢力把持秘辛！林正盛、楊正欣執太陽花造勢《民主，練習中》募資

《民主，練習中》上映募資特映會，郭稟翰（左起）、廖郁賢、傅銘偉。（記者胡舜翔攝）《民主，練習中》上映募資特映會，郭稟翰（左起）、廖郁賢、傅銘偉。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕紀錄片《民主，練習中》描述「318太陽花運動」之後，3位懷抱理想的年輕人返鄉參政的故事，目前正如火如荼進行上映募資。監製林正盛今（15）日帶領新銳導演楊正欣，特地在「318太陽花運動」11週年前夕，邀請片中「阿賢」廖郁賢、「西瓜」郭稟翰和「小花」傅銘偉3位當年返鄉參政的主角出席募資特映會造勢。

導演楊正欣多年來一直拍攝社會議題紀錄片，也是林正盛執導的紀錄片《撼山河》攝影，新片《民主，練習中》一揭台灣民主選舉長期遭受地方暗黑勢力把持的秘辛，過去絕少被攤開在媒體鏡頭下，讓人大開眼界。

《民主，練習中》上映募資特映會，導演楊正欣。（記者胡舜翔攝）《民主，練習中》上映募資特映會，導演楊正欣。（記者胡舜翔攝）

片中廖郁賢在傅銘偉輔佐下，曾當選雲林縣議員，郭稟翰則在敗選後，決定經營宜蘭、厚植地方實力。3人今天分別從雲林、宜蘭趕來，除與夥伴們相聚，更一起高舉太陽花、重掀11年來堅持的理想，為電影上映募資造勢發聲。時值台灣風起雲湧的「大罷免」關鍵時刻，電影《民主，練習中》尤其顯得格外意義非凡，更需要全民力挺。

監製林正盛表示，民主政治必須關切地方政治，不能只是「從台北看天下」，畢竟立法院許多光怪陸離的民意代表，多半是由地方政壇縱容出來的。他認為《民主，練習中》就是一面照妖鏡，能讓觀眾了解地方政治如何成為「政治怪獸」的產地。

林正盛也說，紀錄電影《民主，練習中》拍攝多年，幸賴文化部輔導金補助才得以完成後製，目前正在進行上映募資，雖已募得80萬元支持，尚有100萬元資金缺口，必須趕快募集完成。為加速覓得上映資金，導演楊正欣還帶著她的愛犬「百萬」跟電影海報合照，希望帶旺募款。

《民主，練習中》上映募資特映會，監製林正盛（左）、配樂朱約信。（記者胡舜翔攝）《民主，練習中》上映募資特映會，監製林正盛（左）、配樂朱約信。（記者胡舜翔攝）

值得一提的是，《民主，練習中》也獲得資深音樂人朱頭皮力助為影片做配樂，他今天也趕來助陣。朱頭皮近來擔任雙和立委罷免行動領銜人，期許能有更多關心地方政治的影片，讓台灣年輕人認識自己家鄉的故事。他更透露答應為《民主，練習中》配樂後，有天晚上竟夢到坂本龍一哼了一段旋律給他聽，醒來之後靈感大發，很快就完成電影的配樂，感覺一切如有神助，認為「舉頭三尺有民主，我們都在練習中！」

《民主，練習中》目前正在嘖嘖募資平台上進行群眾募資，期望能在1個月內達到180萬元資金募集，讓電影能順利在6月27日於全台戲院上映。

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