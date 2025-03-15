合作20多次卻抓頭撞玻璃！古天樂肉搏林家棟有夠狠

古天樂在《惡行之外》飾演欲替愛女報仇的前澳門警司。（華映提供）

〔記者許世穎／台北報導〕港片《惡行之外》集合香港兩大影帝古天樂及林家棟一同演出，還有影后林嘉欣特別演出，雙影帝在片中都成為高中生的父親，為了各自子女的生死，展開一場血淚交織的痛心對決，古天樂和林家棟雖然已合作了20多次，但兩人首次拍攝正面對決的強烈打戲，更要打到拳拳到肉，讓他笑稱拍起來很有新鮮感，但也很辛苦。

電影由香港新導演郭文奇執導，古天樂在片中為了替愛女報仇，死命追殺最大嫌疑人林家棟，一心要以牙還牙，以眼還眼。古天樂回憶表示兩人雖然合作很多次，私下有著好交情，但這回是勢同水火，更要一次要上演面對面肉搏，強力對峙的場面，讓他覺得演來很新鮮，「也希望可以帶給觀眾不一樣感覺。」

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林家棟在《惡行之外》飾演亡命之徒，疑似是殺死古天樂女兒的真兇。（華映提供）

古天樂透露，導演要求畫面要看起來生猛有力，他和林家棟多半親身上陣，「導演還要我拿鍵盤猛砸他，甚至抓他的頭去撞玻璃，林家棟都還是自己來演出！」

該片描述古天樂飾演的澳門警司和妻子林嘉欣與獨生女一家三口過著富裕且幸福的日子，但女兒竟慘遭殺害，棄屍郊外，而且兇手是以極度殘暴的手法行兇，讓夫妻倆悲憤難當。

林嘉欣（左）和古天樂在《惡行之外》飾演女兒遭殺害的夫妻。（華映提供）

警方依證據逮捕了兩人女兒的同班同學，就在犯人被判入獄後，古天樂也離開了警界。但此時，又再度出現了少女被殺害的命案，讓他開始懷疑真凶似乎仍逍遙法外，而凶手似乎就是林家棟飾演的亡命之徒，讓他決定要查出真相，手刃真正的犯人。《惡行之外》將於3月28日上映。

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