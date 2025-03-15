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Andy曝YT收益全進家寧爸媽外幣帳戶 志祺七七：會被罰到哭

Andy指出「眾量級」頻道收益一直以來都是進到家寧爸媽的個人外幣帳戶。（翻攝自YT）Andy指出「眾量級」頻道收益一直以來都是進到家寧爸媽的個人外幣帳戶。（翻攝自YT）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YouTuber「眾量級」Andy控訴家寧一家奪走經營10年的頻道，女方昨（14）發布6點聲明反駁，Andy隨即發布影片一一打臉，其中提到，眾量級頻道的營利，一直以來都是直接匯入張母、張父的個人外幣帳戶，此舉讓百萬YouTuber志祺七七直批是很蠢的行為，直言若逃漏稅恐被罰到哭出來。

志祺七七在社群平台Threads發文表示，「大筆的 YouTube 收益直接進個人帳戶是很蠢的行為」，指出Andy在影片中提到的張媽媽做法就是如此，因為眾量級的主要觀眾與執行勞務的地點並非在國外，因此不適用外國收益免稅的規定，但很多人會誤會加上嫌麻煩，因此沒有進行申報。

志祺七七補充，收益直接進個人就是要用個人所得，「我是覺得稅率應該很嗨，然後又沒報的話就是逃漏稅。可以罰到兩倍＋追溯七年。國稅局～那麼香的錢，不撿嗎～？」表示過去很多人因此被罰到哭，不忘提醒其他創作者，不論是大頻道還是小頻道都要記得申報。

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