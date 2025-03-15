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訂閱壓過眾量級！Andy一夜成206萬YTR 網揭逆襲原因：台灣人血脈緣故

〔記者林欣穎／台北報導〕YouTuber「眾量級」由Andy與家寧共同經營，去年情變後正式拆夥，Andy日前無預警拍片開撕家寧與其家人，指控對方8大罪狀、奪走他經營10年的頻道，昨家寧則列6點聲明反控Andy指控不實，今凌晨Andy則火速回擊發出影片、獲得一票網友支持，訂閱數至今也突破206萬訂閱，聲勢驚人。

Andy日前拍片指控家寧與其家人。（翻攝自YT）Andy日前拍片指控家寧與其家人。（翻攝自YT）

Andy以最快速度突破到206萬訂閱，目前也已突破與家寧一起創的頻道「眾量級」203萬訂閱，Andy今凌晨也發文感謝粉絲，「希望不會存在在懦夫身上，但他會永遠等著，在深淵裡的任何一個人，只要你願意，它從來不會放棄你，勇敢的人、知足的人，所到之處，皆有花開，謝謝你們帶給我的愛。」

而Andy火速成為百萬訂閱者也備受網友討論，臉書粉專「台灣迷因 taiwan meme」則提到這已經不能單純用台灣人同情心爆炸來解釋了，破圈的速度已經是史上最快，「昨晚我觀察了一下各社群的動態，得到一個結論：台灣人就是愛投票，然後更愛看開票，更何況這一次是邊投票邊開票，還可以一直找人來拉票，這是完美的好玩就要大家一起來玩。」網友也笑回：「台灣人就是愛湊熱鬧又愛捐錢阿哈哈哈哈阿」、「原來是血脈的緣故」。

事實上，昨海娛樂股份有限公司負責人曾淑惠（家寧母親）及家寧發布6點聲明反駁，宣稱都有給Andy固定的薪資，且透過績效獎金及其他收益分配獲得「相應報酬」，還指控去年10月後發現YouTube頻道收益帳戶已遭變更至Andy的帳戶，TikTok帳號也依然還綁定Andy的手機號碼，與Andy的說法相去甚遠。

而Andy隨即發布反擊影片，除了澄清更改頻道營收地址的目的，只是為了讓頻道恢復盈利，而這件事家寧也知情；Andy也指出，頻道經營至今，營收粗估至少超過1億元，遠超過他的固定薪資，而實際上他總共只拿到695萬元，等於拿不到總營收7%，他也說每一筆款項都有憑有據。

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