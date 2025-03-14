夏于喬「國外樓梯滾下」左腳韌帶斷！喊話感謝老公把屎把尿

《歡迎光臨 二代咖啡》上檔記者會，李淳（左起）、林哲熹、鳳小岳、隋棠、項婕如、夏于喬。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕夏于喬今出席新戲《歡迎光臨 二代咖啡》上檔記者會，她以左腳扭傷的造型現身，因她日前到歐洲參與荷蘭亞洲影展之前，先和導演老公林書宇到比利時度過兩人時光，第三天就從樓梯摔下來，導致左腳腳踝韌帶斷裂。一開始痛到完全無法著地，只能單腳跳，這段扭傷腳的時光，讓她體悟到夫妻倆患難見真情，還說：「真心感受到受傷的人恥度要大開！」

夏于喬日前左腳腳踝韌帶斷裂，表示受傷期間是老公細心照顧。（記者陳奕全攝）

她說受傷期間，老公替她把屎把尿，還背她上二樓洗澡，接著話鋒一轉，指出林書宇大她9歲，她老早就做好打算，指出老公若老了需要人照顧，會找看護照顧他，但這回經過老公「費心呵護」，她已改變主意，表情認真地說：「我以後會認真的推他去曬太陽，他太偉大了。」

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而她劇中飾演二代咖啡的常客，「因為在戲裡我是一個會在家裡煮手沖咖啡的編劇，所以也有學了一下手沖咖啡的過程，真的很不容易！」最印象深刻的是第一次進到「二代咖啡」場景時，彷彿置身在真實的咖啡店，大讚劇組美術的用心。被問到鳳小岳、林哲熹誰煮的咖啡更對她的胃，她直言：「他們做咖啡的架勢十足，尤其哲熹還會拉花，真的很厲害。」

夏于喬在劇中與飾演媽媽的方文琳有多場精彩對手戲。（記者陳奕全攝）

此外，她與飾演媽媽的方文琳有多場精彩對手戲，很感謝這次的合作機會，「一直很想跟文琳姐合作，雖然只有短短的幾場戲，但很容易就可以感受到文琳姐身為媽媽的溫暖以及對兒女的擔憂，所以很自然地就可以呈現戲裡的互動。」《歡迎光臨 二代咖啡》3月16日起每週日晚間8點東森戲劇台首播、當晚10點台灣大哥大MyVideo上架；3月21日起每週五晚間8點緯來綜合台播出、當晚10點緯來綜合台 YouTube、中華電信 MOD、HamiVideo同步上架。全劇共13集，每周播出更新2集。

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