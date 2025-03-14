晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

夏于喬「國外樓梯滾下」左腳韌帶斷！喊話感謝老公把屎把尿

《歡迎光臨 二代咖啡》上檔記者會，李淳（左起）、林哲熹、鳳小岳、隋棠、項婕如、夏于喬。（記者陳奕全攝）《歡迎光臨 二代咖啡》上檔記者會，李淳（左起）、林哲熹、鳳小岳、隋棠、項婕如、夏于喬。（記者陳奕全攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕夏于喬今出席新戲《歡迎光臨 二代咖啡》上檔記者會，她以左腳扭傷的造型現身，因她日前到歐洲參與荷蘭亞洲影展之前，先和導演老公林書宇到比利時度過兩人時光，第三天就從樓梯摔下來，導致左腳腳踝韌帶斷裂。一開始痛到完全無法著地，只能單腳跳，這段扭傷腳的時光，讓她體悟到夫妻倆患難見真情，還說：「真心感受到受傷的人恥度要大開！」

夏于喬日前左腳腳踝韌帶斷裂，表示受傷期間是老公細心照顧。（記者陳奕全攝）夏于喬日前左腳腳踝韌帶斷裂，表示受傷期間是老公細心照顧。（記者陳奕全攝）

她說受傷期間，老公替她把屎把尿，還背她上二樓洗澡，接著話鋒一轉，指出林書宇大她9歲，她老早就做好打算，指出老公若老了需要人照顧，會找看護照顧他，但這回經過老公「費心呵護」，她已改變主意，表情認真地說：「我以後會認真的推他去曬太陽，他太偉大了。」

相關新聞：隋棠認了老公「沒安全感」急宣示主權！海中急上岸追問搭訕身分

而她劇中飾演二代咖啡的常客，「因為在戲裡我是一個會在家裡煮手沖咖啡的編劇，所以也有學了一下手沖咖啡的過程，真的很不容易！」最印象深刻的是第一次進到「二代咖啡」場景時，彷彿置身在真實的咖啡店，大讚劇組美術的用心。被問到鳳小岳、林哲熹誰煮的咖啡更對她的胃，她直言：「他們做咖啡的架勢十足，尤其哲熹還會拉花，真的很厲害。」

夏于喬在劇中與飾演媽媽的方文琳有多場精彩對手戲。（記者陳奕全攝）夏于喬在劇中與飾演媽媽的方文琳有多場精彩對手戲。（記者陳奕全攝）

此外，她與飾演媽媽的方文琳有多場精彩對手戲，很感謝這次的合作機會，「一直很想跟文琳姐合作，雖然只有短短的幾場戲，但很容易就可以感受到文琳姐身為媽媽的溫暖以及對兒女的擔憂，所以很自然地就可以呈現戲裡的互動。」《歡迎光臨 二代咖啡》3月16日起每週日晚間8點東森戲劇台首播、當晚10點台灣大哥大MyVideo上架；3月21日起每週五晚間8點緯來綜合台播出、當晚10點緯來綜合台 YouTube、中華電信 MOD、HamiVideo同步上架。全劇共13集，每周播出更新2集。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中