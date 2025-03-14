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娛樂 音樂

10億女神慟別摯愛！龍貓潔米猝逝原因曝光 抱著遺體大哭

〔記者陽昕翰／台北報導〕身家超過10億的「財富女神」王宥忻熱愛萌寵，沒想到飼養的「龍貓」潔米昨天因為心臟病發作而離世，讓她非常不捨。

王宥忻透露，潔米因為突發心臟疾病不幸離世，原因是近期天氣忽冷忽熱，對小動物的健康造成影響。據了解，為了讓潔米能夠安心去當小天使，將牠安葬於寵物公墓，希望牠在那裡能夠安詳地長眠。

王宥忻噴淚，抱著龍貓傑米大哭。（翻攝臉書）王宥忻噴淚，抱著龍貓傑米大哭。（翻攝臉書）

王宥忻在自家豪宅養了羊駝、龍貓、土撥鼠、狐獴、水豚、兔豚、長耳兔等萌寵，昨天她發現潔米過世，悲慟發聲：「潔米，我們最親愛的寶貝，你的離開讓我們的心像被掏空了一樣，滿是不捨與心疼，還記得你毛茸茸的身影在房間裡蹦蹦跳跳，還記得你圓圓的大眼睛閃爍著靈動的光芒，還記得你窩在懷裡的溫暖與安心，這些美好的回憶將永遠珍藏在我們心底。」

王宥忻抱著潔米送別，感謝萌寵陪伴度過無數溫馨時光，「你的可愛、你的頑皮、你的陪伴，都是我們生命中最珍貴的禮物。」對於潔米已經變成了小天使，王宥忻不捨說道：「我們知道，你一定還是在某個溫暖而美好的地方，繼續快樂地生活，希望你在另一個世界能夠自由奔跑，如果有來生，願你再度降臨到愛你的家庭，擁有幸福的一生。」

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