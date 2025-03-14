林俊傑6月台北大巨蛋開唱 搶票時間出爐了

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王「JJ」林俊傑首度站上台北大巨蛋，6月7、8日連續兩天舉辦「JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會」，再次回到台北演出，JJ期待表示：「雖然在台北舉辦過幾次專場，但這是第一次在大巨蛋演出，有種既熟悉又陌生的感覺，期待見到好久不見的大家！」

林俊傑分享台北開唱的興奮心情。（JFJ PRODUCTIONS提供）

「JJ20」首場演唱會於新加坡首演後，如今JJ已完成將近100場的演出，累積數百萬觀眾，JJ相隔2年多再次回到台灣開唱，更首度攻下台北大巨蛋，立下全新里程碑。JJ搶先預告歌迷：「兩年前曾經來看過JJ20演唱會的朋友們，應該會覺得截然不同。」

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「JJ20 FINAL LAP世界巡迴演唱會」對JJ而言意義非凡，今年出道第22年的他，將巡演全面升級改版，包括舞台設計、服裝、歌曲的編排等，都將呈現更加震撼的視覺及聽覺體驗。

林俊傑將在台北大巨蛋開唱。（JFJ PRODUCTIONS提供）

本次演唱會的舞蹈部分，邀請曾為Justin Timberlake、Usher以及Christina Aguilera等國際知名歌手演唱會的御用編舞師Lyle Beniga重新設計，舞者更來自美國、丹麥、日本等地。

至於歌迷最關注的搶票時間，本次大巨蛋演唱會由星展銀行獨家冠名贊助，4月1日中午12點星展卡友可享優先購票，4月2日中午12點全面在KKTIX正式開賣，詳情可見官方社群。

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