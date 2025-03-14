晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

金秀賢慘了！臉貼金賽綸「私密照流出」 爆料者狠嗆：一定去堵你

〔記者邱奕欽／台北報導〕金秀賢連日因遭爆料捲進金賽綸死因之謎，過世當天恰巧是他37歲生日，時機敏感引發外界諸多揣測，但他仍對兩人昔日的親密合影、曾交往過等皆全盤否認，同時宣告下週將提出完整回應，此言行充滿濃厚的較勁意味，導致踢爆他的YouTube頻道「橫豎研究所」遭激怒，反嗆「下週去記者會堵你」

金秀賢（左）捲進金賽綸（右）死因之謎，2人最新私密照（中）再遭曝光。（組合照，本報資料照、翻攝自YouTube、《OSEN》韓網）金秀賢（左）捲進金賽綸（右）死因之謎，2人最新私密照（中）再遭曝光。（組合照，本報資料照、翻攝自YouTube、《OSEN》韓網）

金秀賢連日來遭「橫豎研究所」陸續曝光多張與金賽綸的親密合照與情書，為了向外界證實兩人曾有交往事實，甚至訪問到金賽綸的家屬，不過他始終否認到底，更宣告將於下週在記者會上發表立場，等同正式宣戰，挑釁較勁意味強烈。

「橫豎研究所」釋出金秀賢（左）與金賽綸的最新親密合照。（翻攝自YouTube）「橫豎研究所」釋出金秀賢（左）與金賽綸的最新親密合照。（翻攝自YouTube）

然而，「橫豎研究所」的怒火被金秀賢的言行舉止激起，於昨（13日）晚釋出他與金賽綸雙頰緊貼的最新親密合照，同時也放話：「我將每天釋出新的照片給大家，你金秀賢下週膽敢睜眼說瞎話，我會直接公開3組更震撼的照片及影片！」新合照中的兩人穿著與前一日被曝光的照片一致，被外界認為是在同一天所拍攝。

「橫豎研究所」男主播（圖）向金秀賢放話，「一定去記者會堵你」。（翻攝自YouTube）「橫豎研究所」男主播（圖）向金秀賢放話，「一定去記者會堵你」。（翻攝自YouTube）

最後，「橫豎研究所」的男主播更撂下狠話怒嗆，「我非常期待金秀賢下週會說些什麼，你應該會來記者會吧？我是絕對會到場的，金秀賢，你一定要來喔，因為我一定會去堵你！」此時畫面更引用元斌在電影《大叔》中的經典台詞，「你必須對金賽綸道歉」，藉此表達強烈不滿，同時接下金秀賢的戰帖。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中