金秀賢慘了！臉貼金賽綸「私密照流出」 爆料者狠嗆：一定去堵你

〔記者邱奕欽／台北報導〕金秀賢連日因遭爆料捲進金賽綸死因之謎，過世當天恰巧是他37歲生日，時機敏感引發外界諸多揣測，但他仍對兩人昔日的親密合影、曾交往過等皆全盤否認，同時宣告下週將提出完整回應，此言行充滿濃厚的較勁意味，導致踢爆他的YouTube頻道「橫豎研究所」遭激怒，反嗆「下週去記者會堵你」！

金秀賢（左）捲進金賽綸（右）死因之謎，2人最新私密照（中）再遭曝光。（組合照，本報資料照、翻攝自YouTube、《OSEN》韓網）

金秀賢連日來遭「橫豎研究所」陸續曝光多張與金賽綸的親密合照與情書，為了向外界證實兩人曾有交往事實，甚至訪問到金賽綸的家屬，不過他始終否認到底，更宣告將於下週在記者會上發表立場，等同正式宣戰，挑釁較勁意味強烈。

請繼續往下閱讀...

「橫豎研究所」釋出金秀賢（左）與金賽綸的最新親密合照。（翻攝自YouTube）

然而，「橫豎研究所」的怒火被金秀賢的言行舉止激起，於昨（13日）晚釋出他與金賽綸雙頰緊貼的最新親密合照，同時也放話：「我將每天釋出新的照片給大家，你金秀賢下週膽敢睜眼說瞎話，我會直接公開3組更震撼的照片及影片！」新合照中的兩人穿著與前一日被曝光的照片一致，被外界認為是在同一天所拍攝。

「橫豎研究所」男主播（圖）向金秀賢放話，「一定去記者會堵你」。（翻攝自YouTube）

最後，「橫豎研究所」的男主播更撂下狠話怒嗆，「我非常期待金秀賢下週會說些什麼，你應該會來記者會吧？我是絕對會到場的，金秀賢，你一定要來喔，因為我一定會去堵你！」此時畫面更引用元斌在電影《大叔》中的經典台詞，「你必須對金賽綸道歉」，藉此表達強烈不滿，同時接下金秀賢的戰帖。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法