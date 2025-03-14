油炸右手搞笑又噁心成亮點！《無痛先生》傑克奎德魅力爆棚

傑克奎德 x 安柏米桑德專訪影音：

〔記者許世穎／綜合報導〕星二代傑克奎德在新片《無痛先生》飾演患有罕見疾病而無痛覺的「無痛怪咖」，導演之一的羅伯特歐森表示，他們希望找到一位既能展現內向、帶點宅男氣質，又能在故事轉變為動作片時爆發能量，讓觀眾相信他是動作巨星的演員並不容易，「而傑克能夠在這兩種特質間游刃有餘地轉換，這正是他與眾不同的地方。」

傑克奎德在《無痛先生》手掌被油炸至焦黑。（UIP提供）

傑克在片中飾演因遺傳性疾病而無法感受到痛覺的銀行副理納森，當銀行遭遇搶劫，他的夢中情人還被挾持為人質，他不得不放下一切顧慮，展開一場不計代價的救援行動，他天生無痛的弱點竟意外變成拯救愛人的關鍵能力。

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編劇拉爾斯雅各布森也表示：「納森這個角色需要一位天生就讓人同情、討喜，並散發平凡氣質的演員來演繹，一個你不會覺得能打贏對手的普通人。」更大讚傑克的表現完美無缺，「他精準掌握了納森內心的焦慮與神經質，同時也展現出為了拯救摯愛，他願意不顧一切、奮不顧身的勇氣。」

傑克奎德在《無痛先生》英雄救美，利用自身缺陷變成最強能力。（UIP提供）

片中傑克傷痕累累但勇氣十足，因此特效化妝必須與電影中的特技動作完美融合，這對特技指導和演員來說都是額外的挑戰。共同特技總監凱瑞葛雷格解釋道：「最困難的部分是如何讓因為骨折而軟趴趴的手臂，或是被油炸至焦黑的手掌，能自然地融入打鬥戲份。」

葛雷格補充道：「對演員來說，最大的挑戰就是讓這些特效化妝看起來完全逼真。」儘管這增加了拍攝的難度，演員們卻表示過程非常有趣。傑克也分享：「在所有對納森的傷害中，我最喜歡的就是他的油炸右手。我很喜歡用那隻焦黑的手做出正常的手勢，這樣的效果既搞笑又噁心，正是我希望這部電影所呈現的感覺。」

傑克表示，觀眾將能親身體驗這部電影獨特的風格以及納森在電影中的精彩旅程，這讓他感到無比興奮，「儘管他經歷了一連串可怕的事件，但他依然能以一種隨遇而安的樂觀態度面對一切。」他形容電影以一種既酷炫又獨特的方式，融合了多種電影類型元素，「我希望觀眾能夠享受這樣的觀影體驗。這將是一場瘋狂的冒險旅程，我迫不及待想在戲院裡聽到觀眾的反應！」《無痛先生》今天正式在台上映。

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