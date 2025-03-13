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小S愛女開工曬花絮 神韻激似大S被讚「勝任美容大王」

Lily率先回歸社群同時也是大S驟逝後首度更新近況。（組合照，翻攝自IG）Lily率先回歸社群同時也是大S驟逝後首度更新近況。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「小S」徐熙娣在二姊「大S」徐熙媛病逝後深受打擊，為了調適心情向手上節目告假，至今未曾公開亮相或曬出近照透露現況，不過二女兒「Lily」許韶恩近日已開始在社群平台上露面，更因神情激似大S，被粉絲們盛讚可以勝任阿姨「美容大王」的稱號。

小S次女「Lily」許韶恩甩開喪親低潮，昨（12日）釋出拍攝保養品廣告的工作花絮片段，同時也是大S驟逝後首度公開發文，沒想到許多粉絲卻赫然發現，無論神韻、五官、輪廓或是氣質，都令人認為激似阿姨大S，瞬間在網路上掀起熱烈討論。

Lily（右）釋出工作花絮被讚神韻激似阿姨大S。（組合照，翻攝自臉書、IG）Lily（右）釋出工作花絮被讚神韻激似阿姨大S。（組合照，翻攝自臉書、IG）

Lily釋出影片後，許多粉絲對她的美貌驚艷不已，更紛紛盛讚「這個角度真的像大S」、「有媽媽和阿姨的影子」、「已經可以勝任美容大王封號！」雖然，小S目前仍沈浸在姊姊驟逝的悲痛之中，不過女兒已率先更新近況，也讓外界稍微放下心來，希望她早日走出哀傷回歸到螢光幕前。

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