鐵粉女神退追金秀賢 愛他11年被害慘

金秀賢（右）被爆料與已故女星金賽綸交往時，女方尚未成年。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國人氣男星金秀賢近日被爆料在已故女星金賽綸未成年時兩人就大談「叔姪戀」，戀情還持續6年。儘管金秀賢極力否認，並承諾下週會拿出證據公開說明白，但是網友已經發起抵制潮。中國女星虞書欣原本是金秀賢鐵粉，她當了11年的「金秀賢粉絲」，甚至還曾飛到韓國追星，今（13）日卻被發現虞書欣已經退追了。

虞書欣被網友虧是金秀賢事件中「中國首位受害女星」。（翻攝自IG）

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虞書欣過去就經常在公開場合表達自己是金秀賢的粉絲，最早迷上他就是從《來自星星的你》當中的都教授開始，虞書欣也好幾次透露自己想跟金秀賢合作。先前虞書欣到韓國旅遊的時候，看到金秀賢的廣告看板，也會忍不住湊上去合照，購買金秀賢代言商品更不在話下。

虞書欣（左）新劇《噓，國王在冬眠》11日開播，卻被金秀賢的新聞轉移注意力，宣傳沒人注意。（翻攝自IG）

虞書欣新劇《噓，國王在冬眠》11日開播，但是微博熱搜榜都是金秀賢相關事件，虞書新的新劇宣傳根本上不了熱搜榜，受到極大影響，這也讓虞書欣鐵了心要跟金秀賢說掰掰，所以取消了所有金秀賢的追蹤，還被中國網友虧是「中國首位受害女星」。

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