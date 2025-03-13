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娛樂 日韓

金秀賢露面參加《Good Day》錄影 網友痛批：臉皮太厚

金秀賢依約參加GD節目《Good Day》錄影。（翻攝自X）金秀賢依約參加GD節目《Good Day》錄影。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國男星金秀賢近日爆出與已故女星金賽綸陷入戀愛時，女方還是未成年，隨著愈來愈多的照片曝光，金秀賢也受到極大打擊。他今（13）日原本就預定好要參加「GD」G-DRAGON節目《Good Day》錄影，外界一度猜測他不會出現在錄影現場，沒想到金秀賢最終仍現身，只不過一臉疲憊，看起來非常憔悴。

GD（左3）號召1988年出生的藝人組成「1988王國」。（翻攝自X）GD（左3）號召1988年出生的藝人組成「1988王國」。（翻攝自X）

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《Good Day》製作單位證實金秀賢的確參加了今天的錄影，只不過考量到他的狀況，調整過預定的行程，且金秀賢在現場也向每一個工作人員和參與的演員們逐個道歉。網友聽到金秀賢今日仍出現在《Good Day》錄影現場，嗤之以鼻痛批：「臉皮也太厚了吧」！

GD（左）和金秀賢（右）都是1988年出生的藝人。（翻攝自X）GD（左）和金秀賢（右）都是1988年出生的藝人。（翻攝自X）

GD節目《Good Day》號召了1988年出生的藝人，並組成「1988之國」，金秀賢亦為成員之一。根據韓媒報導，金秀賢從頭到尾都沒有向公司通部不參加《Good Day》錄影，製作單位也沒有要求他退出，所以他就遵守約定出現在現場，之後也會照預定行程進行Disney+《山寨人生》拍攝工作。

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