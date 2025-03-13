插畫網紅林爸爸完美複製吊車大王 本尊親回：超扯

竹北「吊車大王」胡漢龑（左）被插畫網紅林爸爸簽聯絡簿啦完美複製。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕擁有4妻14兒女的竹北「吊車大王」胡漢龑經常與網友分享日常生活，一身東北大花的標準服裝和頭頂尖尖的小揪揪頭髮更是讓人印象深刻，最近才變臉成功的胡漢龑竟然受到網紅插畫家「林爸爸簽聯絡簿啦」青睞，把胡漢龑成功複製到聯絡簿上，連胡漢龑本人都大呼：超扯，太像了！

竹北「吊車大王」胡漢龑歡迎林爸爸帶家人一起參觀他的羅浮宮。（翻攝自臉書）

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胡漢龑看著林爸爸的畫，忍不住大喊「喔喔～超扯超扯 怎麼可以把我畫的（得）這麼像」，還熱情的邀請林爸爸和家人到他的羅浮宮參觀，雖然只是文字，不知道為什麼腦海會自動產生聲音和畫面。

網友敲碗想看竹北吊車大王，插畫網紅「林爸爸簽聯絡簿啦」完美複製，連胡漢龑本人都讚嘆。（翻攝自臉書）

原來是有網友到林爸爸的粉絲專業敲碗許願，想看到聯絡簿簽名欄能出現吊車大王的畫像，寵粉的林霸霸立刻完成網友心願，昨（12）上傳圖片到粉絲專業，一群網友全都大讚「超扯的像啊」、「亮到反光的重點有出來」、「超扯超扯～笑翻」。

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