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（連線專訪）《無痛先生》星二代對星二代！蜘蛛人好友求婚成功笑喊來台度蜜月

雅各布貝塔隆（左）和雷尼克遜一同為《無痛先生》接受本報專訪。（UIP提供）雅各布貝塔隆（左）和雷尼克遜一同為《無痛先生》接受本報專訪。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北－洛杉磯連線專訪〕電影《無痛先生》找來影帝傑克尼克遜之子雷尼克遜飾演大反派賽門，痛扁傑克奎德飾演的主角納森，雷開玩笑表示痛扁對方「非常享受！」但強調傑克超棒，非常有才華，「他能完美達成任何挑戰，甚至超越期待，而且看到他對表演的用心、注重細節，真的很有啟發性，讓我也成為更好的演員。」

雷尼克遜在電影《無痛先生》飾演大反派賽門，痛扁傑克奎德飾演的主角納森。（UIP提供）雷尼克遜在電影《無痛先生》飾演大反派賽門，痛扁傑克奎德飾演的主角納森。（UIP提供）

傑克是丹尼斯奎德和前妻梅格萊恩之子，雖然同為星二代，但雷和傑克在合作之前從未見過面，但是兩人很快就發現彼此有很多共通點，包括都在洛杉磯同一個地區長大，而且就讀鄰近的學校。雷直說和傑克合作愉快，「他是我這輩子遇過心地最善良的人，而且非常努力和敬業，我也是這樣，很高興也很感激能夠在片場遇到這樣的夥伴。」

雷尼克遜（右）和雅各布貝塔隆一同為《無痛先生》接受本報專訪，搞笑拍拍對方肩膀。（UIP提供）雷尼克遜（右）和雅各布貝塔隆一同為《無痛先生》接受本報專訪，搞笑拍拍對方肩膀。（UIP提供）

相關新聞：（連線專訪）化身無痛先生被整慘自嘲報應 星二代傑克自爆為愛做了這件事

曾在漫威《蜘蛛人》系列飾演湯姆霍蘭德好友的雅各布貝塔隆，這次在片中飾演傑克原本素未謀面的網友，緊要關頭伸出援手。由於傑克在片中因罕病無痛感，一直被形容宛如「超級英雄」般勇往直前，雅各布等於再度化身超級英雄好友，對此他笑說非常棒，「當超級英雄的好朋友真的很酷，感覺像得到了所有的名氣，但不用付出太多辛苦！」

雅各布貝塔隆在《無痛先生》宛如再度化身超級英雄好友。（UIP提供）雅各布貝塔隆在《無痛先生》宛如再度化身超級英雄好友。（UIP提供）

電影設定發生在聖地牙哥，但劇組到南非重建場景拍攝，雷直說這是最特別之處，「南非真的很美、很不可思議，也讓我們踏出了舒適圈。尤其這是一個全新的原創故事，我們這些年輕演員都還在努力闖出名號，這次的機會對我們來說都很重要。」說著他更拍拍一旁雅各布的肩膀，直說大家彼此支持、一起經歷這段旅程，「應該說這是最有挑戰性但也最有趣的部分。」

傑克奎德在《無痛先生》被雷尼克遜打得很慘。（UIP提供）傑克奎德在《無痛先生》被雷尼克遜打得很慘。（UIP提供）

該片描述傑克飾演的銀行副理納森因遺傳性疾病而無法感受到痛覺，當銀行遭遇搶劫，他的夢中情人還被挾持為人質，他天生無痛的弱點竟意外變成拯救愛人的關鍵能力。兩人也被問到是否會想要有「無痛」的能力，雷表示：「痛苦才是人生中最美好的部分！」雅各布也認同表示「沒錯，不經歷痛苦，你就不會知道快樂是什麼。」

雅各布貝塔隆先前向建築師女友求婚成功。（翻攝自IG）雅各布貝塔隆先前向建築師女友求婚成功。（翻攝自IG）

雖然電影主打動作喜劇，但愛情元素仍是很重要的一環，正巧雅各布5日在社群宣布向建築師女友求婚成功，聽到記者和粉絲都送上祝福直呼感謝，除了笑說如果來台灣度蜜月一定很棒，更開玩笑表示「如果台灣有五星級飯店願意贊助我們，那就更棒了！」

28歲的雅各布說自己一定也和片中傑克一樣為愛做過很多瘋狂的事，「幸運的是，我的未婚妻並沒有讓我做什麼太誇張的事，她很慷慨地回應了我的愛！」33歲的雷則說自己多少也有瘋狂過，「不過，說實話，有時候可能是我以為自己為了愛而做某些事，但後來發現那根本不是愛，你知道的，我也年輕過嘛！」《無痛先生》明天（14日）白色情人節在台上映。

重溫傑克奎德 x 安柏米桑德專訪影音：

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