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娛樂 最新消息

金士傑、卜學亮亦師亦友攜手14年 「下戲後的交心時光」成追憶

金士傑（右）、卜學亮亦師亦友攜手合作亦師亦友攜手14年。（果陀劇場提供）金士傑（右）、卜學亮亦師亦友攜手合作亦師亦友攜手14年。（果陀劇場提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕果陀劇場《最後14堂星期二的課》自2011年首演以來，迅速席捲海內外，成為觀眾心中不可忘懷的經典。金士傑以此劇獲得「白玉蘭獎」和「壹戲劇大賞」雙料男主角的殊榮，為這部作品奠定了深遠的影響力，至2023年迎來了突破300場的里程碑，每一場演出都帶來無比的感動。這段橫跨14年的演出旅程即將走入尾聲，金士傑與卜學亮將在上海、台中跟高雄這最終8場共同為這齣生命之書寫下最後篇章。

金士傑在《最後14堂星期二的課》飾演罹患無藥可醫的「漸凍人症」的教授。（果陀劇場提供）金士傑在《最後14堂星期二的課》飾演罹患無藥可醫的「漸凍人症」的教授。（果陀劇場提供）

《最後14堂星期二的課》劇中罹患無藥可醫的「漸凍人症」肌萎縮性脊髓側索硬化症的教授，無所畏懼的面對著死亡一步步逼近，將自己的生命當作活教材，與學生「米奇」相約在每個禮拜的星期二，展開既幽默又觸動人心的生命對談，在一次又一次的訪視中，米奇陪伴了自己的良師走過最後一程，而柔軟而堅強的教授，卻軟化了世故又武裝的米奇，讓他重新看待自己與生命，最有趣的是台下觀眾也跟著他的敘事觀點，成為一位學生，思索生命的意義的課題。

劇中這一堂人生課題兩人分別寫下句點跟逗點，而戲外真實的兩人，卜學亮從4奔5，金士傑也從6開頭走向7開頭，歲數的增長也伴隨著兩人心理與生理上產生變化，卜學亮說：「其實我和米奇有相似的地方，我的工作也很忙，曾經忙到沒有時間和家人在一起，不過我更喜歡現在的自己。」國寶級演員金士傑則開玩笑自嘲說：「就是年紀大了，不過我自己很喜歡、也很享受演出《最後14堂星期二的課》，尤其年紀大了竟然在心理上也不疲倦。」

金士傑（右）、卜學亮合作《最後14堂星期二的課》。（果陀劇場提供）金士傑（右）、卜學亮合作《最後14堂星期二的課》。（果陀劇場提供）

當了14年師生的兩人，因著這部戲成為莫逆之交。兩人即將告別米奇跟莫利的身分，儘管當初都曾有過一本心靈雞湯的書搬上舞台，會不會太過沉重的想法，如今兩人最懷念的就是「下戲後的交心時光」。金士傑憶起：「我跟阿亮兩個人在每場戲保持切磋，上場前彼此安靜，演完後喝點小酒聊聊，隔天就能產生新的光芒。」卜學亮最懷念的是：「每次演出結束後無話不談的時光，聊著演出時有沒有讓彼此覺得特別的地方，或者是下一場演出的小調整，目的是讓觀眾看得更愉快，彼此更加貼近人物角色。」

因兩人的交心，也茁壯了卜學亮的表演心態，被讚譽「卜學亮的深度在這齣戲裡平實的流露出來；他就像水，金士傑是條會游的魚，兩者缺一不可。」而面對生命更懂得謙卑的卜學亮，最大的收穫就是結交了一位像是兄弟、父親、老師、更是一生的摯友的金士傑。」兩人也將在《最後14堂星期二的課》曲終人散後，繼續在自己的人生舞台上搬演。

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