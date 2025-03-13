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娛樂 最新消息

誤傳封麥斷財路 謝雷說重話除兩大原因「別想讓我離開舞台」

〔記者陳慧玲／台北報導〕85歲的歌壇長青歌手謝雷熱愛歌唱，至今依然常受邀演出，不過最近他去泰國表演才知道一直有人誤傳他已「封麥」，導致不少有心邀他去海外表演的主辦單位放棄這念頭，對此，謝雷也說出重話。

謝雷強調只要不倒嗓，他會一直唱下去。（欣代唱片提供）謝雷強調只要不倒嗓，他會一直唱下去。（欣代唱片提供）

最近謝雷受邀去泰國演出，他談到：「會館現場的舞台、燈光、音響都是比照演唱會高規格，聽的人也盡興，是近期內我個人非常滿意的一場演出。」謝雷也因此收到許多打賞紅包，但他大方把6位數紅包分給了樂隊老師跟合音天使，大家都很開心。

但讓謝雷不開心的是，原來一直有人亂傳他封麥了，「那老闆一看到我就激動的說他花了5年的時間試圖聯絡我卻沒有結果，只要有台灣來泰國演出的歌手，他都會詢問我的聯繫方式，所得到的回應都是我已經退休封麥不唱了。」謝雷說，直到邀請他演出的老闆從網路上發現他還在出專輯，不死心的透過各種管道終於聯繫上他，促成這次泰國演出。

謝雷熱愛唱歌，不輕言離開舞台。（欣代唱片提供）謝雷熱愛唱歌，不輕言離開舞台。（欣代唱片提供）

謝雷忍不住說重話：「除非倒嗓或是倒人，否則餘生都別想讓我離開舞台。」3月16日他將到台中參加「再現酒國英雄公益演唱會」，另外5月19日將到香港文化中心的參加「雷聲再響」演唱會。

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