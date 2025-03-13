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娛樂 最新消息

夫妻「生活習慣不同」起爭執 楊祐寧奉勸所有男性「坐著尿尿」

Ella、楊祐寧在《今夜一起為愛鼓掌》，因生活習慣不同曾產生爭執。（壹壹影業提供）Ella、楊祐寧在《今夜一起為愛鼓掌》，因生活習慣不同曾產生爭執。（壹壹影業提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊祐寧、楊謹華、Ella主演的影集《今夜一起為愛鼓掌》，探討女性成長、性觀念與親密關係，Ella劇中和飾演老公的楊祐寧因「手油油卻亂擦在衣服上」或「食物的湯湯水水亂滴滿地」發生爭執，楊祐寧幽默地建議：「身為一個住在女生宿舍的人，我奉勸所有男性坐著尿尿！」詼諧言論令人莞爾一笑。

Ella、楊祐寧在《今夜一起為愛鼓掌》飾演小夫妻，有許多生活情趣。（壹壹影業提供）Ella、楊祐寧在《今夜一起為愛鼓掌》飾演小夫妻，有許多生活情趣。（壹壹影業提供）

Ella分享自己的育兒經驗：「我兒子以前洗完手不擦乾，地上都是水，結果不小心滑倒了。我就趁這個機會提醒他，洗完手、洗完澡要記得擦乾，這樣才不會弄得到處濕濕的。」楊謹華則提到自己如何調整壞習慣：「以前我習慣晚睡晚起，導致身心狀態不佳，也失去生活的動力，後來透過調整作息，才重新找回穩定。」

Ella、楊祐寧在《今夜一起為愛鼓掌》演夫妻。（壹壹影業提供）Ella、楊祐寧在《今夜一起為愛鼓掌》演夫妻。（壹壹影業提供）

《今夜一起為愛鼓掌》透過個案間的性諮商，深入剖析伴侶關係與情感問題，劇中更不避諱地探討性知識，尤其關注女性對自身需求的覺察與界線。飾演性治療師「張佳晨」的楊謹華直言：「很多人對性避而不談，直到問題惡化或身體抗議才開始正視它。」她認為，身體自主權與性教育不應該是禁忌，而是每個人都應該學習的基本知識。

Ella在《今夜一起為愛鼓掌》與老公性生活不協調。（壹壹影業提供）Ella在《今夜一起為愛鼓掌》與老公性生活不協調。（壹壹影業提供）

楊謹華說：「我們在劇中不會用『妹妹』這類代稱，而是直接說『陰蒂』，因為這跟眼睛、鼻子一樣，都是身體的一部分。」透過這樣直接而健康的態度，能讓更多人真正理解自己的身體，並學會如何保護自己。

楊謹華在《今夜一起為愛鼓掌》飾演性治療師張佳晨。（壹壹影業提供）楊謹華在《今夜一起為愛鼓掌》飾演性治療師張佳晨。（壹壹影業提供）

在性觀念上，楊謹華坦言自己與角色有很大不同：「佳晨的身體界線比較寬鬆，認為只要開心，就可以接受一夜情，對不同性別也保持開放。但我自己比較傳統，會先確定自己的感受，才會進一步發展親密關係。」

劇中不僅探討性，更深入婚姻與家庭中的溝通困境。Ella在劇中與老公楊祐寧陷入溝通僵局，兩人明明彼此相愛，卻因瑣事頻頻爭執，甚至選擇沉默來避免衝突。這樣的交流困境，在現實生活中也常見於夫妻、家人、朋友，甚至婆媳之間。談到溝通的重要性，三位主演楊謹華、Ella與楊祐寧都認為「直接說出口」才是關鍵。Ella表示：「溝通是需要練習的，我習慣用理智、冷靜且溫和的方式描述事情，不會用情緒表達，避免讓對方受傷。」楊祐寧則認為：「不論是心平氣和的溝通，還是偶爾爭吵，都是為了讓對方更了解自己，進而增進彼此關係。」楊謹華也說：「好的溝通不是為了爭輸贏，而是為了讓彼此更理解對方，去顧慮彼此的想法，才能找到真正的平衡點，讓關係更健康、和諧。」

楊謹華在《今夜一起為愛鼓掌》飾演性治療師張佳晨。（壹壹影業提供）楊謹華在《今夜一起為愛鼓掌》飾演性治療師張佳晨。（壹壹影業提供）

從夫妻關係、性自主，到生活磨合，《今夜一起為愛鼓掌》以大膽而細膩的方式，探討愛情與婚姻中最容易被忽略的問題。 有網友分享青語的角色，象徵著傳統女性的刻板印象，循規蹈矩、壓抑自身需求，從未真正直視自己的內在聲音。而將青語詮釋得極具說服力的Ella，也鼓勵女性：「每個人都是獨特的，要去多多傾聽、保護自己，而不是一味地壓抑躲避，認識自己的需求，才能真正照顧好自己的身體與心靈。」楊謹華也希望每位女性都能勇敢認識自己：「無論你是像青語一樣正在尋找自我，還是像佳晨那樣勇敢做自己，最重要的是『好好愛護自己』！」

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