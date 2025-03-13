金賽綸爆原本要賠70億 崩潰下跪求饒才減至7億

金賽綸生前因酒駕面臨高額賠償金。（翻攝自IG）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星金秀賢與已故女星金賽綸的緋聞與金錢糾紛鬧得沸沸揚揚，近日金賽綸家屬指控，男方公司Gold Medalist追討7億韓幣（約1583萬台幣），成為壓垮金賽綸的最後一根稻草。今（13）再有韓國媒體爆料，稱金賽綸原本被製作公司求償70億（約1.5億台幣），下跪哀求才改為7億。

據《韓國經濟》報導，金賽綸爆發酒駕當時，已經拍攝Netflix韓劇《獵犬》，出事後造成劇組停擺，以及損害該據形象，製作公司Studio N要求索賠70億韓元，但金賽綸親自前往製片方，下跪道歉懇求對方，最終雙方協議將賠償金額降至7億韓元。然而，金賽綸變賣車子、股票，掏出積蓄仍無法繳清廣告違約金跟《獵犬》的賠償金，尚欠的7億則由當時的經紀公司Gold Medalist代為支付。

請繼續往下閱讀...

家屬出面指控，金秀賢追討債務是壓垮金賽綸的關鍵。（資料照，記者陳逸寬攝）

對此，有業界人士透露，「金秀賢是否完全知情也是個疑問，但不明白為何他要強烈否認當時周遭人都知道的事。」指出，兩人算是和平分手，只是在男方寄出存證信函後，雙方關係才急遽惡化。事實上，金秀賢也曾向《Dispatch》表示，並非真的打算討債，寄出存證信函只是「形式上的流程」。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法