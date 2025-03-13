陳為民認沒熱情追求對象 揭親子教養最重陪伴

〔記者林欣穎／台北報導〕公視節目《誰來晚餐16》本週邀請到藝人陳為民擔任節目嘉賓，拜訪在嘉義經營理髮廳的加藤忠一家，在節目中大聊對於重機的共同愛好，以及對兒女的教育想法。

藝人陳為民在節目中分享對親子教養的想法。（公視提供）

陳為民得知受訪家庭加藤忠相當喜愛日本般若鬼的傳統信仰，見到理髮廳中擺飾般若鬼面具，便指著其下巴開玩笑說：「難怪你會想邀請我來，看到沒，我只差沒這個角而已，這個下巴也是我的下巴！」此話一出讓眾人忍不住哄堂大笑。

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陳為民被問到對孩子的教養想法，他透露自己對兒子的管教最重視的便是「陪伴」。陳為民過去曾有一段婚姻與前妻育有一子，兩人離婚後前妻帶著兒子移民至加拿大生活，剛移民第1年他就飛過去陪兒子14次，他表示：「因為很多的依靠是『你要在』，不一定要講話，也不一定需要幫忙，可是爸媽陪伴在身邊會差很多。」

看到受訪家庭和睦的模樣也讓陳為民感到相當羨慕，他分享對於愛情和建立家庭的想法，他表示：「到了我們這種年紀，就不會像年輕的時候這麼熱情，現在真的覺得你有更多的事情、人生的後半場要過」，還透露自己現在看到無論多漂亮的女生，也已經不會想再主動追求，還被開玩笑說：「現在都是女生主動追你了吧！」惹得陳為民笑得合不攏嘴。

藝人陳為民（右）開玩笑說自己跟般若鬼面具長得一樣。（公視提供）

在餐桌上陳為民與加藤忠也熱絡地聊起共同的愛好－重機，熱愛騎重機的陳為民，更在2019年開始當老闆經營重機部品店。被問起重機最吸引人的特點是甚麼？陳為民表示是一種無拘無束的自由感令他深深著迷，並主動分享當初開始騎車的動機：「尤其像我們工作很容易遇到前一天才臨時取消通告，對我來說我就可以隨時騎車去環島。而且玩車的人就算你是甚麼大老闆，無論你的身分是甚麼，騎車時也沒人會管你是誰，哪怕你再有錢，總不能找個司機幫你騎吧？」

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