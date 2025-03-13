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狂！不捨Andy分手後一無所有 房仲董事要送他一間房

「地產阿伯」表示要送房。（擷取自Threads）「地產阿伯」表示要送房。（擷取自Threads）

〔即時新聞／綜合報導〕YouTuber「眾量級CROWD」Andy11日突上傳新片「分手後我一無所有」，引發各界關注，沒想到，竟有房仲業者PO文，表示要送一間舒適的房子給Andy，讓他作為新的創作基地，PO文一出即引發討論。

Andy在事件爆發後收到各界關心，有電腦業者表示要免費贊助頂配電腦讓他作為剪輯影片之用，也有人表示願意提供資金讓他東山再起。

對此，擁有13年房屋交易經驗的達仁地產董事「地產阿伯」於社群網路Threads上發文，標註Andy霸氣表示：「我要送你房」，他並寫道：「我知道這時候你很忙，也知道你很委屈，更知道你買不起房的痛苦，恭喜你一夜衝百萬訂閱，我們達仁地產想免費給你一間房，麻煩您撥空，請與我聯繫，Andy老師加油，或有認識Andy的朋友麻煩幫我聯繫轉發。」

文章一出引發討論，網友紛紛留言表示：「目前最有誠意」、「挖靠」、「送房真的很猛，Andy老師趕快拍新企劃，小套房換房企劃」。但也有網友質疑：「真的有誠意就直接去聯絡然後送人家阿，明明都有信箱可以聯絡卻要在這裡刷存在感」、「我覺得你也可以私下聯繫他看看，不然我覺得他可能也會不好意思找你」、「真的要講有的餒，不要只是做效果耶」。

對此，「地產阿伯」也公開已經寄給Andy的一封信，信上寫：「我們了解到您目前正處於過渡階段，為支持您的創作之路，我們誠摯地希望能夠提供協助。我們公司願意贊助您一間舒適的房屋，作為您新的創作基地，安生立命、東山再起，讓您無後顧之憂地繼續帶給觀眾優質的內容。請你跟我們一起相信人性本善，縱使世界破破爛爛，仍有我們一起修修補補！」

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