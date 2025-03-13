李珠珢和學姐開跳「32撞」！傳簽約金破千萬 球團再曝內情

南韓啦啦隊女神李珠珢加盟富邦啦啦隊。（記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕20歲南韓啦啦隊女神李珠珢日前宣布加盟富邦啦啦隊「Fubon Angels」，成為旗下首位全經紀約的啦啦隊，今（13）日李珠珢首度在台灣媒體面前亮相，跟隊員秀秀子、檸檬、沁沁一同出席媒體見面會，女孩們一起開跳經典應援曲「32撞」，而李珠珢將在4/2、4/3富邦悍將主場開幕系列戰初登場，表現備受期待。

秀秀子提到之前練舞時，李珠珢像可愛小動物一樣非常害羞，但還是不忘貼心地從韓國帶來小禮物送給女孩們，秀秀子說希望，球迷朋友多給李珠珢一點時間，相信她很快就會跟大家打成一片、一起歡笑玩鬧。

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南韓啦啦隊女神李珠珢加盟富邦啦啦隊。（記者潘少棠攝）

之前傳出富邦以1千萬的天價簽約金簽下李珠珢，今球團再次否認表示僅是「以訛傳訛」，球團更專注於未來的經營，未再對合約一事多做表態，而李珠珢則說會來台灣發展是因為覺得台灣有很多粉絲等著她，「父母原本是擔心的，但富邦給了滿滿的安全感，加上去年來大巨蛋有感受到大巨蛋粉絲的熱情這也是加入的第二個原因。」。

如今來台發展，李珠珢提到之後會想去台北101、水族館還有逛夜市，最喜歡的應援歌曲則是《Go Stronger》，球團也透露未來會請中文老師幫她上課、成員們也會幫忙她熟悉台灣生活，李珠珢也在現場羞澀秀歌藝，唱起中文歌《青春修練手冊》相當可愛。

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