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展榮展瑞疑切割家寧...留言賀「Andy訂閱破百萬」被抓包

展榮（右圖右）、展瑞（右圖左）留言祝賀Andy（左）訂閱破百萬的舉動慘遭批評。（翻攝自臉書、資料照）展榮（右圖右）、展瑞（右圖左）留言祝賀Andy（左）訂閱破百萬的舉動慘遭批評。（翻攝自臉書、資料照）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕YTR團體「眾量級CROWD」由情侶檔Andy、家寧組成，兩人於去年10月公開宣布分手，沒想到Andy卻在11日指控前女友家寧與其家人奪走他經營10年的頻道，讓他在分手後一無所有。影片發出沒多久，Andy的頻道訂閱數馬上飆至百萬，他也發文感謝網友支持，其中驚見「這群人」展榮展瑞留言祝賀，讓網友全傻眼直呼「不是跟家寧很好？」

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指控家寧的影片發出不到2天，Andy的頻道訂閱數就飆至百萬。（翻攝自臉書）指控家寧的影片發出不到2天，Andy的頻道訂閱數就飆至百萬。（翻攝自臉書）

展榮展瑞留言「恭喜！這是你應得的，善良的大男孩」。（翻攝自臉書）展榮展瑞留言「恭喜！這是你應得的，善良的大男孩」。（翻攝自臉書）

Andy今（13）日早上在臉書曬出訂閱破百萬的截圖，感性寫下：「感謝老天，把溫暖有愛的你們帶來我身邊」，YTR團體「這群人」的成員展榮和展瑞也現身留言，「恭喜！這是你應得的，善良的大男孩」，引網友痛批：「黃鼠狼給雞拜年」、「去年還替家寧說話，現在風頭不對又去巴結Andy」、「不是跟家寧很好？」

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