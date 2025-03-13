活著比誰氣長！ KIMIKO霸氣再發聲

KIMIKO在2020年與天菜教授王家玄結婚，4年多來過著幸福甜蜜生活。（翻攝自KIMIKO臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕舞蹈名師「KIMIKO」林睿君自創運動品牌卻出現仿冒品，經歷4年苦戰後先於上個月26日公開一份提告盜版集團起訴書，上周又公開46秒影片再揭心路歷程，「我將撕碎沈默，讓真相現形。」今（13）日上午，KIMIKO再發聲：「人生某個階段才會體會的一件事：活著就是在比誰的氣長。」

KK表示，當人生走到某個階段，會突然明白，很多事情其實不是比誰跑得快，而是比誰能撐得久，「活著，就是在比誰的氣長。」認為大家都曾經年少輕狂，都覺得只要拼盡全力衝刺，就能抵達終點，「但隨著時間推移，就會發現，人生不是短跑，而是一場漫長的馬拉松。」

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「那些當初看似贏在起跑線上的人，未必能撐到最後；而那些默默無聞、一步一腳印的人，反而可能笑到最後」，KK認為現在比的不是速度，而是耐心；不是一時的爆發，而是長期的堅持，「這世上，真正能拉開差距的，不一定是天賦，而是那份能在困境中咬牙堅持的韌性。」

KIMIKO最後表示，當你感到迷茫或疲憊時，記得告訴自己：「慢慢來，沒關係，只要不放棄，你就還在賽道上，人生的勝利，不是看誰跑得多快，而是看誰能走得更遠；氣長的人，才有資格看見最美的風景。」

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