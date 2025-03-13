香港第一拜金女又惹議 吐槽章小蕙割韭菜

章小蕙是「香港初代名媛」。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕61歲香港名媛、港星「阿B」鍾鎮濤前妻章小蕙，因喜歡購物曾被封為「香港第一拜金女」，近年將重心轉往中國，經常大方分享美容及時尚心得，又經營網店當帶貨女王。

日前，章小蕙發布一段宣傳自家品牌化妝包影片，更自信揚言該化妝包是「絕對沒有人可以超越」的存在，豈料因定價引起大批網友不滿，紛紛留言吐槽章小蕙是利用明星效應「割韭菜」。

請繼續往下閱讀...

她近年將重心轉往中國，經常大方分享美容及時尚心得，又經營網店當帶貨女王。（香港星島日報）

章小蕙在發布宣傳自家品牌化妝包的影片留言說：「迫不及待分享我研發的化妝包和新購入彩妝。」影片中，章小蕙身穿白色長袖襯衫及黑白格紋馬甲外套出鏡，拎著自家設計產品說：「今天我終於有一個，絕對沒有人可以超越這個包包的出現，這個就是我的絕世彩妝包。」

相關新聞：前B嫂章小蕙低調出巡 打扮貴氣被誇只有50歲

不料價格一曝光直接嚇壞網友，因該產品定價1429元人民幣（約6330元台幣），小款化妝包及手提化妝包則定價799及899人民幣（約3540元台幣、3982元台幣），不少網友發出怒吼，逾500則留言怒指章小蕙搶錢，引起議論。

「割韭菜」比喻上層有權有勢者壓榨剝削底層民眾，亦比喻憑藉資訊落差（information gap）或資訊不對等（information asymmetry）而處於優勢地位的人剝削處於劣勢地位的人。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法